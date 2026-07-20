La cantidad de trabajadores que realizan aportes a la Seguridad Social volvió a caer en el último año. Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, en mayo de 2026 se registraron 12.442.017 aportantes, lo que representa una baja de 38.532 personas respecto de mayo de 2025 y una disminución de más de 304.000 en comparación con mayo de 2023. El informe oficial atribuye la caída principalmente a la reducción del empleo en relación de dependencia.

Cae el empleo en blanco: en un año se perdieron más de 38.000 aportantes y crece el peso del monotributo

En los últimos doce meses, los aportantes asalariados disminuyeron en 140.659 personas, con una pérdida de 108.378 trabajadores del sector privado y de 36.034 empleados del sector público. En contrapartida, aumentó la cantidad de trabajadores inscriptos en el monotributo, que sumó 71.514 nuevos aportantes en un año, mientras que las trabajadoras de casas particulares registraron un incremento de 29.923 personas.

Actualmente, los asalariados del sector privado siguen siendo el principal grupo de aportantes, con alrededor de seis millones de trabajadores. Les siguen los monotributistas, con 2,2 millones, y los empleados de otros regímenes especiales, también con unos 2,2 millones. Los aportes a la Seguridad Social financian el pago de las jubilaciones y pensiones. Por ese motivo, la caída del empleo registrado y el crecimiento de modalidades con menores contribuciones, como el monotributo, reducen los recursos del sistema previsional y obligan al Tesoro Nacional a cubrir una mayor parte del financiamiento.

El informe también muestra que solo el 26,9% de la población total del país realiza aportes por su actividad laboral, frente al 28,2% registrado tres años atrás. Si se considera que la población ocupada ronda los 22 millones de personas, se estima que cerca de 9,5 millones trabajan en la informalidad o bajo modalidades que no realizan aportes al sistema, lo que implica la falta de cobertura previsional, de salud y de riesgos del trabajo.

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Desde el Gobierno prevén que la cantidad de aportantes del sector público continúe reduciéndose por el proceso de recorte de personal, mientras que en el sector privado la evolución dependerá del nivel de actividad económica y del impacto del cierre de empresas sobre el empleo registrado.