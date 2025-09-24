"Ha superado los momentos críticos, pero...": qué dice el último parte médico sobre el delicado estado de salud de Thiago Medina

El último parte médico sobre la salud de Thiago Medina trae un poco de alivio y una advertencia que generó angustia y preocupación: aunque los equipos médicos celebran avances en el manejo del politrauma, el pronóstico del ex participante de Gran Hermano continúa siendo "reservado". En medio de esa contradicción, la familia volvió a pedir fe y cadenas de oración por la vida del joven. El comunicado oficial detalló el resultado del ateneo clínico interdisciplinario realizado en las últimas horas en el hospital donde Thiago permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días.

El último parte médico de Thiago Medina

El parte, dado a conocer por Ángel de Brito en las redes sociales dice textualmente: "El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que en las últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días. En el encuentro se destacó que el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso".

De acuerdo con el documento oficial, como medidas de ajuste "se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios". "En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado", advierte.

De esta manera, los profesionales valoran que Thiago "ha superado de manera adecuada los momentos críticos" y que, tras una descompensación respiratoria reciente, respondió "con respuesta favorable". Sin embargo, la cláusula final -"el pronóstico sigue siendo reservado"- mantiene la puerta de la incertidumbre abierta. La familia, que lleva días entre la esperanza y la tristeza, volvió a pedir apoyo colectivo. Camila Deniz, su hermana, había publicado un video llorando y suplicando por una "cadena de oración": "Me llamaron del hospital y necesitamos un milagro, que Dios haga un milagro sobre su vida..."

Preocupación por la salud de Thiago Medina

En ese sentido, la hermana del ex GH se mostró confiada: "Yo sé que va a suceder un milagro y que Dios va a tocar sus dos pulmones". Daniela, ex pareja y madre de sus hijas, actualizaba los partes diariamente y explicó a los seguidores que Thiago atravesó "un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica" y que los pulmones eran, hasta entonces, el órgano más comprometido.