Yanina Latorre desmintió a Luciana Salazar y expuso la verdad sobre la cautelar por Matilda

En la mañana del martes, Yanina Latorre prometió mostrar pruebas en Sálvese Quien Pueda y ubicar a Luciana Salazar. Spoiler: no decepcionó y desató la furia de la modelo, quien respondió compartiendo documentos legales en sus redes sociales.

Todo comenzó con una cautelar que le prohíbe a Latorre hablar de Matilda Salazar. "Ella dice que nunca se metió con menores. La Justicia dice otra cosa... Y seguí hostigando y hablando mal de mí, que no te tengo nada de miedo. Al contrario, que una persona como vos hable mal de mí quiere decir que estoy haciendo todo bien", disparó Luli.

Yanina Latorre vs Luciana Salazar: una guerra sin fin

En SQP, Yanina desmintió las demandas en su contra y sostuvo que jamás se metió con la hija de Luciana. Eso sí, dejó en claro que no le cree nada a la mediática en su conflicto con Martín Redrado y defendió al economista: "Si ella hace sobreexposición, se tiene que bancar la opinión. No es una niñita que no conozcamos", se justificó.

La conductora aclaró que apeló la cautelar porque, según su postura, es la propia Salazar quien expone a su hija: "Ella tiene una cuenta de Instagram, la nena vende publicidad porque cobra por vitaminas, la pone todos los días con el mismo look que ella. ¿Quién está exponiendo a la hija?". Además, su abogada, Elba Marcovecchio, reforzó la idea al remarcar que la cuenta de Matilda se presenta como manejada por Luciana y administrada por una agencia de prensa.

Lejos de calmar las aguas, Salazar siguió minuto a minuto el programa y respondió desde su cuenta de X: "Yo no. Te calla la Justicia en favor de una menor. Punto. Hasta en eso desinforma", escribió junto al clip viral en el que Latorre afirmaba: "No me va a callar".

Los tweets de Luciana Salazar contra Yanina Latorre

Acto seguido, Luli lanzó más advertencias: " Que le avise su abogada que la próxima vez que vulnere la cautelar en favor de Matilda, puede ir presa ". Y agregó en otro tweet: "Que también le avise que le tiene que pagar, por decisión de la Justicia, las costas a mi abogado Yamil Castro Bianchi, ya que parece que su abogada no le informa nada y se entera todo por periodistas".

Como era de esperarse, Yanina Latorre no se quedó callada. Fiel a su estilo, contestó en sus historias de Instagram con el clásico fondo negro y letras blancas. Primero bromeó diciendo que ahora entendía a Redrado y luego trató de "collar de melones" a Luciana Salazar. "Cuando sos creíble y formás opiniones... las oscuritas buscan censurarte", escribió con ironía.