Yuyito González se reviró y le armó un escándalo a Lucas Bertero: "Desubicadísimo y maleducadísimo"

¡Tensión al máximo en la televisión argentina! El programa Empezar el Día se convirtió en un campo de batalla cuando Yuyito González, su conductora y el periodista Lucas Bertero protagonizaron una tremenda pelea que dejó claro que la ex novia de Javier Milei está cada vez más nerviosa.

Todo comenzó con lo que parecía ser una simple interrupción, pero terminó en un enfrentamiento escandaloso lleno de gritos, acusaciones y momentos incómodos, pero... ¿qué pasó realmente?

Yuyito González

La chispa que encendió la discusión fue un comentario de Bertero, quien intentó aportar un dato mientras Rosina, otra panelista del programa, estaba hablando sobre el nuevo restaurante de Rusherking. Este gesto desató la furia de Yuyito, que no dudó en ponerle los puntos al periodista en pleno vivo: "Tratemos de no ser desubicados, por lo menos...", le espetó la conductora, visiblemente molesta.

Lejos de calmarse, Bertero respondió: "No, yo desubicado perdón, no soy...". Pero Yuyito no estaba dispuesta a dar marcha atrás: "Por lo menos frente a la gente que nos ve todos los días". La discusión se intensificó rápidamente, ambos subieron la temperatura y el tono, dejando de lado cualquier intento de profesionalismo.

En medio del cruce, Yuyito lanzó una frase que dejó helados a los presentes: "Dejame hablar, que no se merece la gente que nos ve todos los días y que destaca la buena onda... la buena onda que vos vengas y tires un bombazo desubicado a decir cosas que te las imaginás vos en tu cabeza".

Bertero intentó defenderse argumentando que simplemente quería aportar al debate: "En un debate, en una mesa, si ella está dando algo y yo tengo un dato...". Sin embargo, Yuyito no tuvo piedad: " Yo soy la conductora y yo si estoy hablando... ". La tensión llegó al punto más alto cuando la conductora lo acusó directamente de ser "desubicadísimo y maleducadísimo".

Lucas Bertero completamente odiado

El intercambio fue tan intenso que Yuyito terminó pidiendo disculpas a los televidentes: "Yo le pido perdón a la gente verdaderamente porque no es mi estilo, no es mi onda, no funciono así en la vida". Por su parte, Bertero también intentó justificar su reacción: "Puedo dialogar, soy parte del programa", dijo intentando meter la cuchara pero ya era demasiado tarde.

Completamente reviradas, Yuyito González intentó bajar los humos tras su pelea con una Rosina completamente confundida por el enojo de la conductora pero ella insistió en el drama: "Verdaderamente en la vida de 42 años, en la vida de 42 años de trabajo he tenido un episodio de esta naturaleza, sinceramente se los digo", expresó enojadísimo.