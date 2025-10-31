Yandel, llega a Buenos Aires con un show inimaginado: el reggaetón se fusiona con la orquesta

Yandel, la leyenda mundial del reggaetón, acaba de anunciar su regreso a la Argentina con una propuesta que promete ser histórica: Yandel Sinfónico, un show en el que sus mayores éxitos se presentarán junto a una orquesta completa, el próximo 11 de febrero en el Movistar Arena, regalándole a sus fans la oportunidad de escucharlo desde un modo más "formal".

Reconocido como uno de los pilares del género urbano y responsable de llevar el reggaetón a lo más alto, Yandel vuelve a demostrar por qué es un innovador constante.

Yandel sinfónico

Tras su estreno en Miami y su paso por otras ciudades, el formato sinfónico aterriza en nuestro país para ofrecer una experiencia única, donde clásicos como Encantadora ,Yandel 150, Rakata, o Ay Mi Dios cobrarán nueva vida entre arreglos de cuerda y viento, combinando la potencia del género urbano con la elegancia de la música clásica.

El artista puertorriqueño, recientemente nominado a dos Latin GRAMMY 2025 por su colaboración con Tego Calderón en Reggaeton Malandro, atraviesa un momento excepcional en su carrera. A más de dos décadas de su debut, Yandel sigue sorprendiendo con proyectos que desafían las fronteras del género.

Yandel sinfónico

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia el lunes 3 de noviembre a las 13:00, mientras que la venta general comenzará el martes 4 de noviembre, también a las 13:00. Los tickets podrán adquirirse únicamente a través de www.movistararena.com.ar.