Habló la última persona que escuchó a Ernestina Pais antes del trágico accidente

El viernes, la muerte de Ernestina Pais conmocionó al mundo del espectáculo. A pocos días del trágico accidente que terminó con la vida de la conductora, comenzaron a conocerse los testimonios de quienes compartieron sus últimas horas. Este lunes, una de sus amigas más cercanas reveló que habló con ella apenas 25 minutos antes del siniestro.

Se trata de Valentina Salezzi, quien, visiblemente emocionada, contó en La mañana con Moria cómo fue la última conversación que mantuvo con Ernestina y se convirtió en la última persona conocida en hablar con la periodista antes de su fallecimiento.

Ernestina Pais murió tras un accidente ferroviario

Mientras Moria Casán reflexionaba sobre las luchas personales que había atravesado Pais, señaló: "Muchas veces una adicción se deja o se piensa que se está tapando otra. Siempre es tapar, tapar, tapar, anestesiar ".

Luego, la conductora presentó a la panelista: "Querida Valentina Salezzi, qué triste estás. Quiero explicar que Valentina era muy amiga de Ernestina".

Valentina Salezzi reveló cual fue su ultima conversación con

Todavía en estado de shock, Salezzi recordó el vínculo que las unía: "Yo tuve la suerte y la fortuna de haber trabajado con Ernest, de haber compartido una temporada y haber estado codo a codo. Después viví muy cerca de ella y así fuimos construyendo una amistad", contextualizó.

Con la voz quebrada, reveló cuál fue la última conversación que mantuvieron: " Yo hablé con ella 25 minutos antes de que muriera y estoy en shock todavía ", confesó. Luego recordó ese intercambio con cariño: "Le compartí una noticia linda sobre mí y se puso contenta porque así era ella, era una muy buena mina".

Además, la cocinera reveló detalles íntimos del presente que atravesaba su amiga: "Estaba organizando un viaje con Benicio para irse a Europa; yo la estaba ayudando a organizarlo. Tenía muchas ganas de sanar, de hacer cosas, de salir adelante, y estaba saliendo adelante ", destacó.

Salezzi también salió al cruce de las versiones que circularon durante el fin de semana sobre el estado de Ernestina al momento del accidente. " Hacía muchísimo tiempo que no consumía ; creo que en marzo se había cumplido un año, y ella estaba muy contenta y celebraba eso. Por eso, tal vez me indignó un poco el fin de semana escuchar barbaridades de gente que no sabe y que no tiene respeto por alguien que ya se fue y a quien hay que dejar tranquilo", sostuvo.

Ernestina Pais tenia un viaje planeado con su hijo

Y concluyó con un fuerte mensaje: "También por los moralistas o los más papistas que el Papa que dicen qué está bien y qué está mal. Fue una distracción, fue un accidente, y es tristísimo; no resiste más análisis que eso".

De esta manera, poco a poco, amigos y colegas de Ernestina Pais comenzaron a reconstruir públicamente cómo fueron sus últimas horas y a recordar el momento personal que atravesaba la conductora antes del fatal accidente.