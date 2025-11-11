"Hasta fin de año, conmigo": Vicuña le marcó la cancha a La China tras el regreso de Magnolia y Amancio

El lunes al mediodía, Mauro Icardi y la China Suárez fueron vistos llegando a Buenos Aires tras un viaje desde Turquía en un avión privado. El delantero arribó al país con la intención de reencontrarse con sus hijas, mientras que los hijos de la actriz también volvieron para pasar tiempo con su padre, Benjamín Vicuña. Días atrás, el actor chileno había contado lo difícil que fue estar dos meses lejos de sus hijos. También expresó que vive esta distancia como algo temporal, ya que desea que Magnolia y Amancio vuelvan a establecerse en Argentina. Sus palabras despertaron especulaciones: ¿acaso no cree que el romance entre la China e Icardi vaya a perdurar?

Así llegaban a Buenos Aires Mauro Icardi y la China Suárez junto a Magnolia y Amancio

La espera, sin embargo, terminó. El lunes por la noche el actor se reencontró con los pequeños y, según trascendió, pasará varios meses junto a ellos. Fue fotografiado en la calle con Magnolia en brazos, mientras una niñera lo acompañaba con Amancio dormido. En SQP, Yanina Latorre dio más detalles sobre la situación familiar. Contó que, después del escándalo mediático que el actor y su ex protagonizaron a mediados de año, lograron alcanzar un acuerdo parcial respecto a los chicos. "Me dicen que los nenes retoman el colegio en Buenos Aires este martes 11 y terminarán el ciclo lectivo acá, con su papá. Es decir, se quedarán con él hasta fin de año", precisó la panelista.

Benjamín Vicuña ya se reencontró con sus hijos, Magnolia y Amancio

Además, Latorre agregó: "Benjamín no quiere discutir más con la China. Fue inteligente: cuando supo que ella los había escolarizado en Turquía, decidió correrse del conflicto y así se calmaron las aguas. Aún no hay un acuerdo definido sobre cómo se organizarán el próximo año ni dónde irán al colegio".

Para la conductora, el entendimiento entre ambos es apenas un arreglo momentáneo, más de palabra que formal: "Benjamín no se expone tanto, pero sigue siendo un tema en debate. Recordemos que la China le había propuesto que, si le permitía llevarse a los chicos, no le pediría alimentos. Pero él fue tajante y dijo que no aceptaba esa condición", concluyó.