Mauro Icardi llegó al país con la China y Wanda Nara impuso duras condiciones para ver a sus hijas

Luego de cinco meses sin ver a sus hijas, Mauro Icardi está a un día del esperado reencuentro. En esta línea, fue fotografiado a minutos de aterrizar en el aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery, para sorpresa de todos los medios que lo esperaban en Ezeiza.

A través de X, Fede Flowers dio la primicia de que el delantero ya se encontraba en territorio argentino: "Acaban de llegar la China Suárez y Mauro Icardi a Aeroparque en un gran despliegue que hizo Migraciones para poder retirarlos. Venían junto a Amancio y Magnolia desde Estambul", comenzó el periodista. Según agregó, " ella llegó con el bolsito rosa de la discordia ", en referencia al bolso Louis Vuitton que su novio le regaló semanas atrás y que generó polémica por la deuda de doce meses de alimentos y obra social de sus hijas.

¿No habrá paz?: la China Suárez llegó a Buenos Aires con el bolso de la discordia

La actriz y el futbolista viajaron desde Turquía junto a los hijos que ella tuvo con Benjamín Vicuña, Amancio y Magnolia, en lo que sería una visita con un objetivo familiar clave: el reencuentro de Icardi con las hijas que tuvo con Wanda Nara, a quienes no ve desde hace varios meses.

Mientras el futbolista fue fotografiado en Aeroparque, la conductora de Masterchef se preparó legalmente para lo que será el reencuentro de Francesca e Isabella con su padre. Cabe recordar que en las últimas veces debió intervenir la policía y personal del SAME.

💣 PRIMICIA: Acaban de llegar la China Suárez juntos Mauro Icardi a Aeroparque en un gran despliegue que hizo migraciones para poder retirarlos. Venían junto a Amancio y Magnolia desde Estambul. Ella llegó con el bolsito rosa de la discordia. pic.twitter.com/2fZSlZAnC1 — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 10, 2025

"El viernes a la noche, Nicolás Payarola, el abogado de Wanda, presentó un documento en la Justicia porque, como habíamos contado, Icardi iba a estar con las hijas del 11 al 15 de noviembre en su casa ", explicó Angie Balbiani en Puro Show.

Según relataron, la empresaria está dispuesta a colaborar en la vinculación familiar, pero puso condiciones: "A través de su abogado pide que en ese encuentro no esté la China Suárez ni terceras personas , y además solicita que las chicas sigan yendo al colegio. Son tres días y medio, y ella quiere asegurarse de que mantengan su rutina". Hace ya meses que Wanda sostiene que sus hijas se niegan a tener vínculo con la pareja de su padre ni con los hijos de ella, ya que están celosas de que él comparta la rutina con ellos en Turquía, mientras ellas viven en Argentina.

Ahora bien, la pregunta que resuena con fuerza a horas del reencuentro entre padre e hijas es: ¿cumplirá Icardi con los pedidos de Wanda Nara o hará uso de su poder para imponer su voluntad? Cabe resaltar que el futbolista pidió al juez la seguridad de poder volver a Turquía en unos días, ya que debe reintegrarse a los entrenamientos con el Galatasaray. Además, circulan rumores de que podría ingresar en la lista de deudores alimentarios, lo que le impediría salir del país.

Wanda, lapidaria en redes

Mientras Icardi llegó al país con un operativo de Migraciones y por delante de su novia —que quedó caminando detrás de él junto a sus hijos—, Wanda se defendió en X. El domingo por la noche, la mediática asistió al Movistar Arena para presenciar el show de Martín Cirio junto a sus hijas. Fue entonces cuando periodistas como Gustavo Méndez la criticaron por llevar a las menores a un evento que, según ellos, no era acorde para su edad, ya que se abordaron temas de sexo y drogas, y se le gritaron "manicero" a Mauro.

Wanda Nara respondió a la criticas por llevar a sus hijas al show de Martín Cirio

En este contexto, la Bad Bitch decidió responder a quienes cuestionaron su rol como madre: "Nadie me va a enseñar a ser mamá. Si hay algo que soy, es muy buena cuidando, haciéndome cargo y educando", expresó. Luego aclaró que sus hijas no estuvieron expuestas durante el espectáculo: " Mis hijas solo vieron mi canción y estuvieron con amiguitas de su edad en mi camarín , donde no se escucha ni se veía nada".

Por último, Wanda Nara tiró una dura frase contra sus detractores y apuntó directamente a Mauro Icardi: "A los que quieren instalar mentiras como siempre, trabajen de algo más digno que pedir dinero a un papá que hace 13 meses no se hace cargo de sus obligaciones, para ensuciar a una mamá que sí se ocupa de todo".