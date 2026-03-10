La ciencia argentina lo hace de nuevo: transmiten en vivo el crecimiento de un pichón de águila coronada

En un esfuerzo sin precedentes que combina ciencia, tecnología y pasión por la conservación, el CONICET y el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) lograron lo que parecía imposible: transmitir en vivo, desde lo más profundo del monte pampeano, el desarrollo de un pichón de águila coronada, una de las aves más majestuosas y amenazadas de Sudamérica.

Con menos de mil ejemplares adultos en libertad, distribuidos entre Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, el águila coronada enfrenta una lucha titánica contra la extinción. Ahora, gracias a una proeza técnica y científica argentina, el mundo puede ser testigo en tiempo real del crecimiento de un pichón que representa la esperanza de supervivencia para esta especie emblemática.

Águila coronada

El proyecto, disponible en el canal de YouTube del CECARA, es una ventana al corazón de la naturaleza, un puente que conecta a la sociedad con la vida silvestre y un recordatorio urgente de la importancia de proteger el patrimonio natural.

Pero llevar esta experiencia a los hogares no fue tarea fácil: los desafíos que enfrentó el equipo científico fueron dignos de una epopeya. En medio de un terreno inhóspito, cubierto de arbustos y arena, los investigadores e investigadoras, transportaron caminando paneles solares, baterías y antenas para dotar de energía e internet a un nido remoto. Todo esto, con el cuidado extremo de no alterar la tranquilidad del ave ni su entorno natural.

Águila coronada

La cámara instalada junto al nido ofrece imágenes conmovedoras: el pichón ejercitando sus alitas contra los vientos del caldenal, los padres trayendo alimento como serpientes y armadillos y los primeros intentos del pequeño por ganar independencia.

José Sarazola, investigador del CONICET y director del CECARA, expresó: "La cámara está filmando los últimos días del pichón en el nido, y se puede ver el comportamiento de los padres proveyéndole alimentos".

Antes de iniciar la transmisión, los científicos pusieron un anillo metálico al pichón para su futura identificación en la naturaleza. Ahora sólo queda ser parte de esta apasionante historia que es más bien un acto heroico en defensa de una especie que lucha por sobrevivir. Cada click en el enlace de YouTube es una oportunidad para maravillarse con la majestuosidad del águila coronada.