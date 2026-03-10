Capital Humano multó a Fate por no pagar sueldos y Milei criticó a Madanes Quintanilla al tildarlo de "empresario prebendario"

El Ministerio de Capital Humano multó a la fábrica Fate por no haber pagado los sueldos a sus 920 trabajadores durante la etapa de conciliación obligatoria abierta desde el anuncio del cierre, mientras que extendió la instancia de negociación cinco días más con el fin de que se encauce el conflicto. Al mismo tiempo, el presidente de la Nación, Javier Milei, tildó de "prebendario" al dueño de la firma, Javier Madanes Quintanilla.

"El Gobierno nacional ha iniciado el sumario correspondiente a la empresa Fate por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual consiste en una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente", anunciaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello.

En el mismo comunicado, hicieron hincapié en el "conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA)" y aclararon que la conciliación obligatoria se prorrogará por cinco días, tras su vencimiento el 11 de marzo de 2026, para "continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución".

Por otro lado, en el marco de la "inauguración de la Argentina Week, en Nueva York", el presidente Milei también apuntó contra el dueño de Fate, quien también preside otra gran compañía argentina como Aluar, y contra el CEO de Techint Paolo Rocca, a quienes acusó de ser "empresarios prebendarios", "mala gente" y "creativos para el mal".

Javier Milei durante la inauguración de la Argentina Week en Nueva York.

"Rocca, Madanes, en connivencia con políticos ladrones atacaron a muchos argentinos, pero se terminó. Se terminó la política corrupta. ¿Quién está a favor de la corrupción? Es incómodo hacer estas preguntas, pero estoy dispuesto a hacerlo por una Argentina mejor", aseguró frente a quienes fueron al evento nacional en Nueva York.

Al mismo tiempo acusó a Madanes de haber "apretado al Gobierno" con que si no le corrían "las barreras" iba a despedir a sus obreros. "Un día antes de que la reforma laboral sea tratada en el Congreso nos tiró a los 900 trabajadores en la calle. No es un juego de niños", remarcó. "Lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a ahorrar y van a poder gastarlos en distintos sectores de la economía", pronosticó después.

Javier Madanes Quintanilla fue señalado como "empresario prebendario" por el presidente Milei.

En las últimas horas se supo que el SUTNA impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de "utilidad pública" la producción de la planta de neumáticos Fate para garantizar la continuidad de esa firma y para que se haga cargo temporalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires.