Prioridades: Milei deja el Argentina Week para acompañar la asunción de Kast en Chile y no irá a Expoagro

El presidente de la Nación, Javier Milei, estará este miércoles en la ceremonia de asunción de su par chileno, José Antonio Kast, para refrendar la alianza estratégica entre ambos mandatarios, referentes de la ultraderecha a nivel regional y coincidentes con su posturas liberales extremistas. La travesía es a pocas horas de haber estado en Nueva York, en el marco de la Argentina Week que se desarrolló allí.

De acuerdo a la disposición que confirmó el Gobierno, a las 12 el Presidente estará en la ceremonia de transmisión de mando del Estado chileno en manos de Kast que se realizará en el Congreso de la ciudad de Valparaíso. A partir de la decisión y de su hoja de ruta que lo llevará el sábado 14 de marzo a participar del Foro Económico de Madrid, Milei evitará asistir a la convención local Expoagro, en un gesto contundente en el marco de la crisis económica actual.

Javier Milei durante la inauguración de la Argentina Week en Nueva York.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Milei confirmó esta semana su participación en el evento que abordará temas relativos al futuro económico y social de España, con particular eje en la inversión y la batalla cultural, pero también en la inteligencia artificial. Con la intención de acompañar a sus aliados allí, dejó de lado el gran encuentro agrario de la Argentina.

El faltazo a Expoagro se da en el marco de que en la Argentina Week, el Presidente tuvo fuertes declaraciones contra el CEO de Techint, Paolo Rocca, y el dueño de Fate y Aluar, Javer Madanes Quintanilla, a quienes llamó "empresarios prebendarios". La fuerte presencia de la firma del italoargentino en la exposición agraria, también incidió en los cambios de planes de la gestión nacional.

Paolo Rocca fue fuertemente criticado por el presidente Milei durante el Argentina Week.

Tras el mandato de Gabriel Boric, del Frente Amplio, y quien tuvo tensos cruces con el libertario, la página se da vuelta y entre los presidentes de los dos países habrá sintonía total. Algo que se verá reflejado este miércoles con la posibilidad de que ambos comiencen a elaborar una agenda consensuada en el libre comercio y en políticas de seguridad alineadas con Estados Unidos.

Una vez que ganó la elección presidencial, Kast pisó la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Estado y su hermana, Karina Milei. Los tres volverán a verse las caras este miércoles. Aunque por poco tiempo: a las 15 parte el vuelo especial de Milei, quien a las 17 arribará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Con información de la Agencia Noticias Argentinas.