La Policía Bonaerense abatió a un delincuente durante un cinematográfico operativo en una "pool party"

La Policía Bonaerense mató a un delincuente que integraba una banda dedicada al robo automotor y las entraderas, y detuvo a otros dos miembros del grupo delictivo, en el marco de un allanamiento con características cinematográficas que se ejecutó en una quinta de la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, donde se realizaba una "pool party" con una veintena de jóvenes presentes.

El fallecido tenía 23 años, se llamaba Diego Ezequiel López y contaba con una orden de captura que había emitido el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora el 30 de septiembre de 2022. Además contaba con domicilio en la cercana localidad de Lavallol del partido de Lomas de Zamora y no tenía ningún empleo en blanco registrado en su corta vida.

Los agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense que ingresaron al domicilio lo hicieron a pedido de la jueza Marta Pascual, quien ejecutó la orden porque contaban con el dato de que en el lugar había integrantes de la banda, que tiene al menos 15 hechos delictivos registrados y denunciados en su haber.

De acuerdo a los dramáticos videos que se viralizaron en las redes sociales, los efectivos policiales ingresaron en grupo y con escudos a la quinta y allí comenzaron a dar la voz de alto para que todos los presentes se quedaran quietos. Desde una ventana de la segunda planta de la casa, López disparó parado desde una cama y luego se lanzó al vacío de un terreno lindero. En el trayecto recibió un disparo en el pecho y otro en la cabeza, con los cuales perdió la vida pocos minutos después.

La perspectiva de la Policía Bonaerense durante el allanamiento en la pool party de Esteban Echeverría.

El arma que tenía el fallecido figuraba en los registros como robada. Junto a él estaban los otros dos detenidos de la causa. Uno de ellos había saltado con anterioridad, mientras que el tercero se entregó sin ofrecer resistencia. El martes, un día después del dramático operativo, cayeron otros ocho integrantes de la banda. La totalidad de los delincuentes quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 descentralizada de Esteban Echeverría.

El prontuario de López hablaba de una figura criminal con una larga trayectoria. Robo agravado por el uso de armas de fuego en poblado y en banda, con posesión de un arma ilegal, infracciones a la Ley de drogas 23.737, y hasta un paso por la Unidad Penal 45 de Melchor Romero de la cual salió en libertad en agosto de 2023, son algunos de sus antecedentes más destacados.