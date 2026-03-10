Descubren restos de 12 personas en La Perla: un paso más en la búsqueda de memoria, verdad y justicia

La justicia federal de Córdoba confirmó el hallazgo e identificación parcial de los restos de 12 personas asesinadas durante la última dictadura cívico-militar argentina. Los restos, encontrados en el terreno lindero al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, son nada más y nada menos que una nueva página en el largo y doloroso proceso de reconstrucción de memoria, verdad y justicia.

El descubrimiento fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, quienes llevaron a cabo excavaciones en Loma del Torito, que se ubica en la Guarnición Militar de La Calera.

Centro Clandestino de Detención, La Perla ahora es un espacio para la memoria

Según un comunicado oficial emitido por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, y la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género, liderada por el Dr. Juan Miguel Ceballos, "se ha obtenido un resultado parcial en relación a la identificación genética de 12 personas".

En noviembre pasado, la justicia informó que se había completado una campaña de búsqueda a gran escala llevada a cabo en 2025 por el EAAF. Cabe aclarar que las excavaciones abarcaron una superficie de 10 hectáreas en Loma del Torito, un área donde testimonios, fotografías y relevamientos aéreos habían señalado la posible existencia de fosas comunes.

🔴Hallan restos de 12 personas en excavaciones en "La Perla", el ex centro clandestino ubicado en el predio militar de Malagueño



📲 #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/ASArsjYmCn — C5N (@C5N) March 10, 2026

Durante 68 días, maquinarias pesadas y equipos especializados removieron toneladas de tierra con el objetivo de encontrar restos humanos y, finalmente, numerosos fragmentos óseos fueron recuperados y sometidos a análisis genéticos.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género destacó: "Una vez finalizado el proceso de notificación a los familiares directos de las mismas, se procederá a dar mayor información al respecto".

Trabajos de excavación en el Centro Clandestino de Detención, La Perla

El expediente judicial que permitió este avance tiene sus orígenes en 1998, cuando el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto con la abogada María Elba Martínez y el periodista Horacio Verbitsky, presentó una denuncia formal sobre la existencia de enterramientos clandestinos en La Perla.

De hecho, en abril pasado, 26 familias de desaparecidos se sumaron como querellantes en esta causa y, algo no menor es que este hallazgo se produce además en un contexto simbólico: a pocos días del 50 aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, fecha que Argentina conmemora como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Trabajos de excavación en el Centro Clandestino de Detención, La Perla

En tiempos donde los discursos negacionistas libertarios y de derecha avanzan, hallazgos como este refuerzan la importancia de mantener viva la memoria. Es por eso que la búsqueda no termina y las excavaciones continuarán en otros puntos señalados como posibles sitios de enterramientos clandestinos en las inmediaciones de La Perla.