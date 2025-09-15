Herencias, risas y un "muerto" que lo mueve todo: Nora Cárpena apuesta por la risa y el reencuentro en escena

La obra Viuda e Hijas que se estrena este miércoles en el Multiteatro Tabarís de Av. Corrientes 821 bajo la dirección de Héctor Díaz cuenta con una particularidad multigeneracional. Dentro de su elenco, que además componen María Valenzuela, Gonzalo Urtizberea y María Fernanda Callejón, están Nora Cárpena y Sofía Gala Castiglione, hija de Moria Casán, con quien la primera actriz del elenco compartió cartel en Brujas durante decenas de temporadas.

Es que cuando la obra que hizo durante décadas se estrenó en 1991, su actual compañera era casi una recién nacida, ya que contaban con algo menos de cuatro años. El éxito de Brujas fue de siete temporadas ininterrumpidas y tres vueltas más a cartel para satisfacer a un público que la hizo una de las obras más exitosas de su época. Además de Moria, allí la acompañaban Thelma Biral, Susana Campos y Graciela Dufau.

En diálogo con BigBang , Cárpena demuestra un cariño genuino a la hora de referirse a Sofía, a quien conoce desde cuando era una bebé. La posibilidad de compartir cartel con ella tiene un condimento extra, de cara a una comedia en la que la familia y los vínculos generan risas y también sensaciones interesantes, propias de una situación como la que se describe, de una reunión para discutir una herencia.

Cárpena viene de cumplir 80 años y de reconciliarse de forma pública con su amiga Mirtha Legrand. Los años de teatro, cine y televisión, y la comparación con los actuales de plataformas, streaming y reels, también la convocaron a una dura reflexión: los contenidos audiovisuales de hoy no son para pobres, ya que para ver a los artistas que gustan hay que pagar las plataformas.

El elenco de la obra Viuda e hijas, que protagonizan Sofía Gala Castiglione, Nora Cárpena, María Valenzuela y María Fernanda Callejón.

Otra comedia en la calle Corrientes después de años de Brujas y con la hija de Moria, en este caso.

- Yo hice muchas cosas de teatro entre Brujas. Porque en los periodos en los que no hacía la obra hice cinco o seis comedias. Nunca dejé de hacer teatro. Hasta hice una comedia musical en el Lola Membrives. Así que no paré nunca en la salida. Y en ese momento, como no la tengo a Moria, me la traje a Sofía (Gala). Y con una de mis hijas como productora.

Es un velorio y en realidad la gente se va a encontrar con una comedia.

- No es un velorio. Es una reunión de herencia en el escritorio de una abogada, que es el personaje que hace magistralmente María Valenzuela, como hace las cosas ella. Y nos encontramos las dos hijas, la mamá, y un gran titiritero, que es el muerto. El muerto es el titiritero, el que maneja todos los hilos para que esta familia que por algunas razones está desencontrada, se vuelva a reencontrar. Aún desde la pelea. Lo que tiene de bueno es eso: que van tras una cosa económica y terminan uniéndose más que nunca.

El elenco original de Brujas: Nora Cárpena, Thelma Biral, Susana Campos, Moria Casán y Graciela Dufau.

El público va a venir a reírse.

- El público se va a reír. Se va a reír todo el tiempo, pero se va a reír con cosas que ocurren en la vida. De pronto uno dice: "¿pero te hace gracia una pelea familiar por una cosa económica?". Y después tiene de bueno eso, cómo puede más el amor familiar que la parte económica.

¿Es un momento especial para la Argentina para hacer comedia?

- En este momento son todas comedias. Bueno, Rocky no es una comedia, pero es un gran espectáculo. Pero evidentemente la gente tiene ganas de reírse. De todas maneras, las cosas que se hacen en el San Martín y en el Cervantes también son un éxito. O sea que hay público para todo.

María Valenzuela, Nora Cárpena y Moria Casán en Con pecado concebidas.

El Teatro Buenos Aires tiene una particularidad: es uno de los cinco más importantes del mundo. Y vos tenés una trayectoria enorme, venís de cumplir 80 años. ¿Qué podés sumar a esta reflexión?

- Buenos Aires siempre ocupó un lugar preponderante en el teatro. Siempre fue una ciudad muy teatrera. La Argentina es muy teatrera. Porque cuando hacés una gira por el interior, en todas las ciudades chicas, y aún en los pueblos, vas a encontrar un teatro hecho por las sociedades italianas, españolas y, muchos de las sociedades israelitas. Quiere decir que siempre el argentino -no Buenos Aires- es un público de teatro.

Porque ¿por qué hay teatros en todas las ciudades? Porque la gente va al teatro. La gente ha ido toda la vida al teatro. Sino, ¿por qué existen en cualquier ciudad del interior y hay algunos que no podés creer la maravilla que son? Quiere decir que por algo los hicieron, porque la gente iba al teatro. O sea que la Argentina, no Buenos Aires. Ahora, obviamente, Buenos Aires es la capital, es el gran pulpo que se chupa todo y en este momento tiene muchas obras en cartel. Aunque hay mucha gente que está en este momento girando por todo el país también.

El elenco de la obra Viuda e hijas, que protagonizan Sofía Gala Castiglione, Nora Cárpena, María Valenzuela y María Fernanda Callejón.

Porque como además en este momento no se está trabajando en televisión, los canales de aire no hacen programas de ficción, entonces la gente tiene que salir a trabajar. Porque podés trabajar en plataformas, pero las plataformas hacen una televisión para gente con plata, porque si vos no tenés plata para tomar una plataforma, no podés ver a tus actores trabajar. Entonces creo que es una televisión hecha para la gente que tiene plata.

Inclusive estuviste años haciendo televisión cuando se hacían tiras diarias.

- Ponías el televisor y veías a tus actores. Ahora no. Ahora tenés que pagar una plataforma si querés ver.

Las plataformas hacen una televisión para gente con plata"

Y todos los canales hacían sus ficciones. ¿Qué crees que pasó?

- Seguramente debe haber sido una situación económica. Los canales también tendrán algún problema económico o no querrán arriesgar, no lo sé porque yo no soy productora y no entiendo esas cosas. Yo lo que veo es eso: que el que no tiene plata no puede ver a sus actores en televisión. Y debería haber algo, alguna posibilidad tendría que dar el gobierno o no sé quién, para que cada canal de aire tenga un programa de ficción y musical. No solamente hablo de ficción, también debería haber los grandes shows que había antes con cantantes y todo eso. También deberían existir, para que la gente que no tiene la posibilidad de tener un cable pueda ver a las figuras conocidas y no conocidas.

Recientemente repercutió en los medios tu reconciliación con Mirtha Legrand, ya que fuiste parte de su y mesa estuvieron muy amenas. ¿Cómo la pasaste?

- Bien, la pasé muy bien. Ella es una gran anfitriona y me hizo sentir muy cómoda. Además me sentí muy cómoda con la gente que estaba en la mesa, pero eso lo maneja ella, ¿no? Que te hace sentir cómoda si quiera.

El elenco de la obra Viuda e hijas, que protagonizan Sofía Gala Castiglione, Nora Cárpena, María Valenzuela y María Fernanda Callejón.

Más allá de que no hay cuestiones políticas en el medio, en la Argentina si pasó que la grieta separó a familiares, amigos...

En mi caso no. En mi caso no separó familiares y te aseguro que pensamos de distinta manera, muy distinto pensamos. No toda la familia piensa igual. No tiene nada que ver. Yo tengo amigas muy queridas mías, muy queridas mías, que piensan totalmente distinto a lo que pienso yo. ¿Qué me importa? Son mis amigas. No hablo de política con ellas y ya está. Suficiente. A mí me importa más el cariño de mis amigos y de mi familia que la política. Y la política no me da nada. La política para mí existe en el momento que voy y pongo mi voto. Para mí la política es el país. Y el país es en el momento del voto. Fuera de ese momento yo no puedo hacer nada.

No te tocó votar, pero hubo una elección en la provincia de Buenos Aires que fue muy contundente, con mensajes quizá para tanto el oficialismo como para la oposición. ¿Te generó algo esa diferencia en la elección?

- ¿Qué querés que te diga? Me parece que la gente se expresó. Y uno tiene que aceptar lo que el pueblo dice. Me parece perfecto. Hay que escuchar al pueblo.

A mí me importa más el cariño de mis amigos y de mi familia que la política"

Como para no perder el eje, ¿con qué se va a encontrar el público en Viuda e Hijas?

- El público se va a encontrar con una madre, con sus hijas, un padre que no está, pero que es el gran titiritero, porque es el que maneja todo para que esta familia se una más, a pesar de que él no esté. Con sus grandes sorpresas al final. El elenco aporta todo lo que tiene que aportar, para que la gente encuentre un gran espectáculo, lo pase bien, se ría, se divierta y piense un poquito también, que está bueno.