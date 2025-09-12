María Fernanda Callejón, del drama al humor negro: "Argentina es una gran trampa, venga quien venga"

La palabra viuda vuela alrededor de la actriz María Fernanda Callejón a partir de sus dos proyectos artísticos más recientes. Por un lado actúa en Viuda e Hijas, la obra que dirige Héctor Díaz y que encarna ella junto a Nora Cárpena, María Valenzuela, Sofía Gala y Gonzalo Urtizberea, que irá de miércoles a domingo en el Teatro Multitabarís de Avenida Corrientes 831. Por el otro también su papel de Paola en la serie Viudas negras, putas y chorras, que impactó de forma positiva al público por su dedicación.

"La Callejón" ya cuenta con 42 años de carrera y con muchas pruebas pasadas en teatro, cine y televisión. Aunque eso, lejos de relajarla, la exige aun más a la hora de sus papeles. En todo ese tiempo tuvo grandes maestros, y en la entrevista que dio para BigBang recuerda con mucho afecto a uno de ellos: Jorge Guinzburg, quien la hizo brillar en el picaresco exitoso programa Peor es nada, un emblema de los años 90.

La actriz, tras haber pasado como panelista de Duro de Domar, también se anima a analizar las elecciones de medio término bonaerenses que significaron un fuerte golpe contra el Gobierno nacional. Su crítica, más allá de la gestión actual, es para toda la dirigencia política, a la cual señala como la responsable de que las cosas no marchen en el país. La reflexión no sólo alcanzó a la política durante el reportaje, ya que también cuestionó la forma en la que se mira a la muerte desde la Argentina y la comparó con México, Colombia y Estados Unidos, donde todo es diferente, más festivo y comprensivo, y no tan melancólico y penoso como en su país.

María Fernanda Callejón como Paola en Viudas negras, putas y chorras.

¿Con qué se va a encontrar el público cuando llegue a verte en Viuda e Hijas?

- Con un personaje muy distinto a las otras viudas, por lo menos con lo que respecta a mí. Mi personaje es Irene. No soy viuda, soy la hija mayor. Y se va a encontrar con una comedia española maravillosa de Alfonso Paso, por supuesto versionada argentamente. Es una comedia de vínculos. Parece que los vínculos son los que nos unen, los que nos identifican. Así que se van a encontrar con una gran identificación. Se van a reír un montón, porque las cosas absurdas que vivimos cotidianas no las vemos nosotros, porque no tenemos un The Truman Show.

De hecho las redes muestran eso, ¿no? El absurdo que hay en lo cotidiano, en los vínculos, Sobre todo cuando en las mejores o en las peores familias, en situaciones límites como ser una muerte, pasan cosas. Y pasan cosas que es imposible no identificarse. Y después también esta comedia maravillosa propone risa todo el tiempo. Es una situación que se produce entre mujeres muy divertida. Es la vuelta de Nora Cárpena y María Valenzuela desde Con pecado concebidas. Faltaría Moria (Casan), pero está Sofía Gala, que hace de mi hermana.

María Valenzuela, Nora Cárpena y Moria Casán en Con pecado concebidas.

Es un elenco hermoso, importante. La gente quiere ver a sus artistas queridos, por el lado de Nora y Valenzuela. Y después estamos Sofía y yo que somos más otra generación. No te la podés perder porque te vas a reír y a identificar. Creo que eso a la gente le encanta.

Hacés mucho hincapié en que es una comedia, porque quizá uno ve la artística de la obra y ve otra cosa. Hoy la Argentina no está pasando el mejor momento. Es como un escape para la gente venir al teatro...

- ¡Pero siempre lo fue! Es como lo que cantaba Enrique Pinti, de que "quedan los artistas". Es lo mismo, Acá pasan los gobiernos y quedan los artistas. Los artistas son los que representan, tanto en nuestro país como en el mundo, la cultura, la idiosincrasia de cómo vivimos, cómo somos, cómo pensamos, de dónde venimos, de qué estamos hechos. Eso es la cultura. Y además, el talento argentino se consume mucho. A mí con Viudas Negras, putas y chorras, que todavía está en TNT Flow y HBO Max, nos pasó que fue un exitazo por eso.

El elenco de la obra Viuda e hijas, que protagonizan Sofía Gala Castiglione, Nora Cárpena, María Valenzuela y María Fernanda Callejón.

Los argentinos son muy exagerados muy melancos o directamente somos recontra ácidos. No nos importa nada. Reírnos de nosotros mismos con un otro. O que nos cuenten una historia donde nos podemos reír, aunque sea por lo bajo, de las cosas buenas o malas que hacemos. O de cosas que no salen porque somos seres humanos. Porque nadie nos enseñó. Porque culturalmente tenemos una bajada de línea con la muerte. No sé.

En México está la maravillosa película de Coco, que festejan la muerte. En Puerto Rico he presenciado funerales donde se hace una fiesta. En Estados Unidos ponen la foto, hacen todo un ágape. Los argentinos somos bien melancólicos, pero creo que lo que sucede alrededor del que se va... es ahí donde empieza el juego de esta maravillosa comedia. Los vínculos. ¿Cómo te vinculaste con el que se va? Viste que cuando se muere pasa a ser bueno y se olvidan de lo hdp que fue, o al revés: fue recontra bueno y pasa a morirse sin pena ni gloria, sin ser recordado porque fue bueno, porque nunca quiso sobresalir. ¿Qué pasa con esa herencia, con lo que corresponde heredar, con lo que no corresponde? ¿Qué pasa con todo eso?

María Fernanda Callejón estará en Viuda e Hijas de miércoles a domingo en el Teatro Multitabaris.

Mencionás humor negro, los vínculos, los que se van, cómo queda el recuerdo, y pienso en Jorge Guinzburg...

- Me paro, no quiero salir de cuadro, pero voy a salir de cuadro igual.

En Peor es nada les dio mucho lugar

- Mi maestro. Yo estuve seis años con él haciendo casi 40 puntos de rating en Canal 13.

Horacio Fontova y Jorge Guinzburg en los años de Peor es nada.

¿Cómo creés que vería esta Argentina tan ácido como era?

- Haríamos 70 puntos de rating. Tendría tela para cortar, porque él parodiaba, tiraba una bajada de línea de lo que ocurría en la política argentina y sobre todo en los políticos. Que no es lo mismo. Yo creo que lo que pudre son los políticos. No son todos buenos. Y aparte él no tenía pelos en la lengua. De hecho muchas cosas que ocurría con Jorge Lanata, otro que no está y que amamos, que se lo extraña en la tele y que en PPT empezó a hacer humor. Siempre está presente Guinzbug para mí, es mi maestro. Y Horacio Fontova también. Eran muy distintos en sus miradas políticas, en sus ideologías y, sin embargo, hacían una dupla perfecta.

Tenían al menemismo en frente...

- Claro, el menemismo fue una cosa... hasta el día de hoy, ¿quién no lo recuerda? Para bien o para mal.

El elenco de la obra Viuda e hijas, que protagonizan Sofía Gala Castiglione, Nora Cárpena, María Valenzuela y María Fernanda Callejón.

En ese sentido, el último fin de semana hubo una elección en la provincia de Buenos Aires que fue muy contundente para el gobierno actual.

- Sí, contundente, pero con alianzas. No jodamos. Estuve en Duro de Domar un año haciendo mi rol de panelista en plena campaña electoral, en plena rosca política. Sabíamos que Javier era un outsider que venía contra la casta, así que me puedo explayar bastante en el tema. A mí me hizo acordar, si bien yo vivo en Provincia hoy, como tengo todavía dirección en Capital no voté. Pero si lo que pude ver, no estoy hilando fino, que nadie gana solo ya. Creo que lo que pasó con Axel Kicillof fue unir a los peronistas con los kirchneristas, que es muy distinto. Y que encima estaban peleados entre ellos.

Y me hizo acordar al famoso encuentro de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei, para hacer esa famosa alianza, porque sin el PRO tampoco llegaba. Me hizo acordar un poco. Hoy nadie llega solo. Lo importante es que no haya deshumanización. No con los chicos, no. No con los discapacitados, y no con los jubilados.

María Fernanda Callejón

¿Creés que el voto tuvo ese mensaje?

- Absolutamente. Siempre tratan de ponerle un mote al voto: voto bronca, voto que se vayan todos, voto castigo. Hay mucha gente que no vota porque tampoco quiere votar al mal menor. Es muy complejo. Yo siempre voy a citar una frase de una película que me parece una maravillosa: Martín H. Hay una parte donde Federico Luppi le dice al chico que se quiere ir afuera. "No te preocupes porque esto no es un país, es una trampa". Y yo creo que Argentina es eso. Es la gran trampa venga el que venga. Acá tiene que ver la dirigencia política. Que la dirigencia política esté a la altura de las políticas que se tienen que aplicar en un país como el nuestro, porque si no vamos a seguir siendo un país bananero forever and ever.

Y no tiene que ver con la economía solamente. Tiene que ver con ser humano. No podemos ir en contra de lo que pasa en lo global, tampoco podemos ir en contra del capitalismo, no jodamos, y mirá que yo no soy ni de izquierda, ni de derecha ni de ultraderecha, no soy de Javier, no soy de nada. Yo soy de Argentina hasta la médula y quiero un país mejor para dejar. Porque nosotros ya no lo vamos. A ver, yo soy hija del proceso, vengo de los milicos. Mi primer voto fue a Raúl Alfonsín. Y no porque soy radical o vivía en Córdoba. Sino porque Alfonsín fue el padre de la democracia.

El elenco de la obra Viuda e hijas, que protagonizan Sofía Gala Castiglione, Nora Cárpena, María Valenzuela y María Fernanda Callejón.

Entonces, mientras sigamos con grietas, con cosas... acá tienen que escuchar a la gente. Y ahí está la clave. Los votos van a tener millones de nombres hasta que no venga el que tenga los huevos bien puestos para manejar esta Argentina, de una vez por todas. Y no solamente con los vulnerables. Proteger a los vulnerables, darle mejor vida a los pobres, hacerle el aguante a la clase media que es la maquinaria y darle los beneficios que corresponden a los empresarios, que apuestan... pero hasta ahí, porque ya se la llevaron toda.