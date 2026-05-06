Gime Accardi reveló el secreto con Nico Vázquez y una declaración con el FBI: "Me iba a arruinar"

Si bien ya se separó de Nico Vázquez hace casi un año, Gime Accardi sigue hablando de lo que vivió con él, ya que los 18 años que compartieron no solo le dejaron anécdotas, sino que también le demostraron que los milagros existen.

La actriz llegó al living de Otro Día Perdido y, en diálogo con Mario Pergolini, recordó por primera vez en profundidad lo ocurrido el 24 de junio de 2021, durante el derrumbe del edificio Champlain Towers en Surfside, Miami.

Gime Accardi se animó a Otro Día Perdido

La noticia impactó en el mundo, pero especialmente en la farándula local cuando se confirmó que Vázquez y Accardi se encontraban ahí: " Nos salvamos por segundos . Nunca lo hablamos en las notas porque en su momento nos parecía fuerte", confesó la mediática. Y relató una coincidencia que la marcó para siempre: "Esa mañana me desperté y salimos a caminar con Nico. No me acuerdo qué me había pasado y le digo: 'yo no creo en los milagros porque pido, pido y Dios no me los concede'. Y esa misma noche nos sucede ese milagro".

Pergolini quiso profundizar en la situación y le pidió detalles sobre los minutos previos. Aunque a la invitada le costó revivir aquel momento, recordó: "Estábamos en el ascensor y lo primero que se derrumba es el estacionamiento, donde estábamos ahí".

"La mañana del accidente, le venía diciendo a Nico que no creía en los milagros. Ese mismo día nos sucedió uno. Lo primero que se derrumbó fue el estacionamiento en el que estábamos nosotros. De la torre que colapsó, murieron todos".



Gime Accardi recordó la tragedia de Miami y... pic.twitter.com/17g9pufjIS — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) May 6, 2026

El episodio tuvo consecuencias que trascendieron lo emocional: " Tuvimos que dar declaraciones con el FBI. De la torre que se derrumbó murieron todos, no hay sobrevivientes", reveló Gime sobre la magnitud de la tragedia. A pesar del trauma, Accardi remarcó cómo procesaron lo vivido: "Fue muy traumático, pero lo primero que sentimos fue que fue un milagro".

Si bien el hecho quedó atrás, marcó a la pareja, que años más tarde decidió terminar con sus casi dos décadas de relación. En esa línea, la artista también habló sobre cómo atravesó su separación. "Viste que uno no sabe qué hacer cuando está tan expuesto. Decís 'en algún momento tiene que parar' y no para, viste", comentó el conductor.

Gime Accardi contó como atravesó la exposición mediática en el momento de su separación con Nico Vázquez

"Es horrible. Yo apagué todo, sinceramente. Ahora que pasó el tiempo, ya casi un año, podemos divertirnos porque considero que el humor también te salva de esas situaciones muchas veces. En ese momento particularmente nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas", se sinceró.