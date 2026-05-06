Más gastos, más dólares y ninguna factura: Adorni gastó otros 14 millones en muebles de diseño para el depto en Caballito

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sigue acumulando capítulos incómodos para el Gobierno. A las sospechas por viajes, préstamos informales y compras inmobiliarias financiadas por terceros, ahora se sumó un nuevo dato que volvió a encender alarmas en Comodoro Py: el funcionario habría gastado otros 14 millones de pesos en muebles de diseño para el departamento de Caballito donde vive junto a su familia.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni

La cifra apareció en el expediente luego de la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, el mismo empresario que aseguró bajo juramento haber cobrado 245.929 dólares por la remodelación integral de la casa que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, poseen en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según relató Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita, el matrimonio volvió a contratarlo para coordinar trabajos de carpintería de alta gama en el semipiso de la calle Miró al 500.

La lista incluye "una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa de comedor diario, un mueble vajillero, un mueble de rack para TV, una mesa consola y un espejo", entre otros encargos. De acuerdo con la declaración del constructor, esos trabajos se realizaron entre diciembre de 2025 y febrero de este año y habrían sido pagados "en efectivo y sin factura".

La modalidad se repite de manera sistemática en toda la causa: grandes movimientos de dinero, operaciones en dólares y ausencia de respaldo documental. El expediente que instruyen el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita intenta justamente responder una pregunta central: de dónde salió el dinero que permitió al jefe de Gabinete sostener un nivel de gastos que, hasta ahora, no parece compatible con sus ingresos declarados.

El contratista Matías Tabar confirmó ante la Justicia que Manuel Adorni le pagó US$ 245.000 en efectivo por los arreglos en su casa en Indio Cua.

Las sospechas crecieron todavía más tras la declaración de Leandro Miano, socio de Pablo Martín Feijoo e hijo de una de las jubiladas que financiaron la compra del departamento de Caballito. Según trascendió de fuentes judiciales, Miano ratificó ante la Justicia que Adorni mantiene una deuda informal de 65.000 dólares correspondiente a las refacciones realizadas antes de adquirir la propiedad.

El acuerdo, siempre según los testigos, fue verbal, sin plazo de devolución, sin intereses y sin ningún documento firmado. La historia del departamento ya había despertado sospechas porque fue vendido al funcionario por 230.000 dólares luego de una fuerte remodelación, pese a que originalmente se estimaba un valor mucho más alto. Además, Adorni sólo habría aportado 30.000 dólares propios, mientras el resto quedó financiado gracias a la intervención de jubiladas.

Leandro Miano

Según trascendió, las "abuelas" aceptaron postergar pagos millonarios. Pero el foco principal de la investigación sigue puesto en la casa de Indio Cuá y en la catarata de dólares en efectivo que, según el contratista, circularon durante casi diez meses. Tabar entregó ante la fiscalía una planilla detallada con fechas y montos de cada desembolso. Allí sostuvo que el primer pago ocurrió el 16 de noviembre de 2024: 35.000 dólares en efectivo "entregados personalmente por Manuel Adorni en la casa".

Después llegaron otros pagos de 20.000, 30.000 y hasta 40.000 dólares, siempre bajo la misma metodología. "Todos los pagos posteriores también fueron realizados en efectivo y en dólares, generalmente entregados por Manuel Adorni, sin recibos, facturas ni comprobantes", afirmó el contratista en sede judicial. Según esa reconstrucción, el jefe de Gabinete realizó once entregas de dinero en mano durante un período de diez meses para financiar una obra que incluyó pérgolas, sistema de riego, climatización de pileta, parquización, cascadas, parrilla y reformas integrales en una vivienda de 400 metros cuadrados.

El monto total declarado por Tabar asciende a 245.929 dólares. Una cifra que incluso supera ampliamente el valor por el que se escrituró originalmente la propiedad. Desde la Casa Rosada buscaron desacreditar al contratista y aseguran que "los valores no son reales". El entorno de Adorni incluso deslizó la posibilidad de pedir una inspección ocular y una pericia sobre la vivienda, además de evaluar acciones judiciales contra Tabar.

El antes y el después del departamento de Manuel Adorni en Caballito.

Sin embargo, hasta el momento el funcionario evitó explicar públicamente el punto más sensible del expediente: el origen de los dólares utilizados para los pagos. Mientras tanto, la Justicia avanza sobre nuevos frentes. Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y Angeletti ante ARBA para reconstruir "con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera" del matrimonio.

La medida se suma al levantamiento ya dispuesto ante ARCA y alcanza también a las jubiladas y policías que figuran como acreedoras o prestamistas del funcionario. El objetivo es seguir el rastro del dinero. La investigación también puso bajo la lupa los vínculos del jefe de Gabinete con el periodista y productor Marcelo Grandio, quien viajó junto a Adorni en un avión privado rumbo a Punta del Este y cuya productora mantiene contratos con la Televisión Pública, dependiente de la propia Jefatura de Gabinete.

En paralelo, el expediente ya acumula datos sobre viajes internacionales, vuelos abonados en efectivo, propiedades adquiridas desde el inicio de la gestión libertaria y préstamos por al menos 300.000 dólares facilitados por terceros. Por ahora, la defensa oficial del funcionario se sostiene sobre una promesa: que todo aparecerá detallado en su próxima declaración jurada, cuyo plazo de presentación vence el 31 de julio. Hasta entonces, la causa sigue creciendo.