"Homo Argentum" sí recibió fondos del Estado: las pruebas que lo demuestran

Es indignante cómo se intenta ocultar lo evidente. En medio de una ola de desinformación que busca instalar que la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, no recibió apoyo estatal, los hechos demuestran lo contrario: ¡sí hubo plata del Estado!

La producción de este largometraje, que se divide en 16 microhistorias sobre estereotipos argentinos, fue beneficiada por el programa BA Producción Internacional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en 2024. Este programa, que depende del Ministerio de Desarrollo Económico, devuelve hasta el 25% de la inversión realizada por productoras nacionales en coproducciones internacionales o servicios de producción.

En Homo Argentum Francella interpreta 16 personajes.

Entonces, ¿Por qué se insiste en negar que Homo Argentum fue una de las seleccionadas para recibir estos fondos? La productora Pampa Films aplicó al programa y, como consta en un comunicado oficial del GCBA del 7 de agosto de 2024, fue una de las diez ganadoras.

Pero hay que remitirse a las pruebas: Pampa Films recibió $150.000.000 para la producción de Homo Argentum. Este monto representa el 12,13% del total invertido por el programa en obras audiovisuales. Es decir, no solo recibieron plata estatal, sino que fue una suma significativa.

El programa, encabezado por Roberto García Moritán, ex marido de Pampita, tiene como objetivo potenciar la industria audiovisual local. Pero lo que realmente genera bronca es el intento de esconder esta información como si fuera un secreto vergonzoso.

El comunicado del GCBA no deja lugar a dudas. En él se detalla la lista completa de las producciones beneficiadas, entre las que figura Homo Argentum. Además, se explica cómo esta iniciativa genera más de 11.000 puestos de trabajo y moviliza $70.000 millones en inversión privada.

Las pruebas con las que se confirma que Homo Argentum recibió dinero del Estado para su financiación

Entre los otros proyectos seleccionados están títulos como Atrapados, Escape a la India y División Palermo 2. Es decir, no se trata de criticar el apoyo estatal a la industria audiovisual. Al contrario, es innegable que Buenos Aires es un gran polo audiovisual que concentra el 70% de las productoras del país y el 46% de las carreras audiovisuales: más del 40% de las películas que se filman cada año tienen lugar en esta ciudad.