Pampita quedó acorralada por rumores de infidelidad: reaccionó de la peor manera y amenazó a todos

Hace varios días empezó a circular un fuerte rumor que volvió a poner a Pampita en el centro de la escena: aseguraban que le había sido infiel a su pareja, Martín Pepa, durante una estadía en Punta del Este con el piloto Juan Manuel López, más conocido como "Cochito". Cansada de las versiones y de los comentarios que empezaron a multiplicarse en redes y programas de televisión, la modelo decidió hablar y no lo hizo en tono amable.

Todo se disparó en el ciclo SQP, donde deslizaron que la conductora habría tenido un affaire con el piloto. Según esa versión, Pampita prácticamente no habría salido de la habitación del hotel y habría pedido servicio al cuarto durante su estadía. Además, se la cuestionó por supuestamente no estar con sus hijos, algo que también generó polémica, ya que los cuatro chicos tienen padres presentes que pueden cuidarlos.

Pampita acusada de ser infiel en Punta del Este

Molesta por lo que se estaba diciendo, la mediática llamó al programa para aclarar la situación: "En ese hotel estuve con mi hijo, Benicio, que se quedó los dos días conmigo todo el tiempo. Si quieren, llamen al hotel", fue tajante. No solo negó el supuesto encuentro, sino también cualquier tipo de vínculo con el piloto: "No tengo comunicación con esa persona. No hablo por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, por ningún lado. No sé qué es de su vida, no tengo idea. No es un amigo con el que yo hable ni me comunique. Y estoy muy bien con mi novio, estuve todo el verano con mi novio ", afirmó, visiblemente enojada.

Fiel a su estilo frontal cuando siente que se cruzan ciertos límites, remarcó: "Cuando hay mentiras soy la primera en salir a aclarar las cosas. No es verdad". Incluso dio detalles de su paso por el hotel La Locanda, en Punta del Este: "En el hotel saben, hay 80 personas, tengo mil fotos y videos con mi hijo. Estuve los dos días".

Quienes siguen su historia saben que Pampita habló muchas veces del dolor que le generaron las infidelidades en el pasado. Tal vez por eso, esta acusación le pegó de lleno; no solo por el rumor en sí, sino por lo que implica poner en duda su palabra y su rol como madre.

Y fue clara respecto a lo que podría venir si las versiones continúan: "No tengo problema en ir hasta las últimas consecuencias y llevar esto a la Justicia. No me gusta que me ensucien como ser humano, como mujer". Así dejó abierta la puerta a posibles acciones legales.

Habla Pampita en #LAM y nos envia pruebas pic.twitter.com/7qkAD8yoRf — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 24, 2026

Para reforzar su postura, minutos después envió a LAM videos grabados en el hotel de Punta del Este. En las imágenes se ve a Benicio acostado en un sillón, con su tablet y auriculares. En un momento, su mamá le pide que cante para la cámara y el nene, entre nervios, se niega.

Con ese gesto, Pampita buscó algo más que desmentir un rumor: quiso mostrar su versión, sin intermediarios, y dejar en claro que no está dispuesta a dejar pasar lo que considera una mentira mucho menos estar vinculada a una infidelidad.