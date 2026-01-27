"Hoy tenés que pegarte una ducha": Wanda viralizó que "La China" huele mal y salieron a recordarle sus "sucios" inicios

En un contraataque que pareció coordinado y dirigido desde el bando contrario, Wanda Nara pagó con filtraciones de su pasado haber querido instalar que Eugenia "La China" Suárez, la actriz que es la actual pareja de su ex marido Mauro Icardi, olía mal, acción que motivó que el futbolista saliera a respaldar a su novia con toda, para defenderla de las agresiones en su contra.

Es que salieron a luz comentarios de los periodistas Viviana Canosa y Marcelo Polino sobre ella y su pasado, que hicieron que rápidamente se arrepienta de haber querido ensuciar a la actriz ex Rebelde Way. "Le decíamos: 'Hoy tenés que pegarte una ducha', porque tenía el pelo sucio", sostuvo en el clip la ex Intrusos.

Viviana Canosa y el archivo en donde liquidó a Wanda.

La frase pareció sacada de la galera por la actualidad y vigencia que tiene en relación a la crítica infundada a Suárez. El pedido de Canosa era en el marco de que Nara, en aquellos primeros años de fama, hacía los móviles de su programa televisivo, cuando la actual figura recién comenzaba a dar sus primeros pasos en el jet set y cuando Master Chef parecía algo imposible para ella.

En la misma tónica, Polino recordó que cuando recién la conoció "iba sucia al teatro" y que se lo decía en la cara. "Un día me la encontré en la puerta y le dije: 'querida, lavate los pies para venir'. Era primera figura en Carlos Paz", reveló Polino en el viralizado tape histórico, con la acidez que caracteriza al periodista de espectáculos.

Marcelo Polino también aportó sobre la suciedad de Wanda.

La instalación de Nara en relación al supuesto mal olor de "La China" fue expuesto por Yanina Latorre en una emisión del programa LAM de América TV, en el cual era panelista antes de tener su propio show: SQP, Sálvese quien pueda. Allí, explicó las razones fundamentales por las que quiso instalar la mentira.

"Tiene algo con la China, no quiere que le gane la batalla. Fue ella quien le contó al mundo que era cornuda. En su locura quería hundirla, por eso dijo que por el olor que tenía no se pudo encamar con Icardi", explicó en aquel entonces, cuando todavía no estaba en pareja con Icardi pero ya había tenido el famoso encuentro en París.

Yanina Latorre y Wanda Nara

Cabe recordar que luego de ese affaire consumado, Icardi se mantuvo unos años más en pareja con Nara hasta que la relación explotó y él comenzó a salir de manera pública con Suárez, casi como un cierre romántico de ese primer encuentro que tanto polvo levantó y tantas críticas generó contra ambos.