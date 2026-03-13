Bombazo en Gran Hermano: piden cárcel para Andrea del Boca y podría ser detenida en pleno reality

La llegada de Andrea del Boca en Gran Hermano causó gran sorpresa, al ser una de las actrices más destacada del país. Pero, según especulaciones de analistas y el público, su objetivo es claro: limpiar su imagen luego de ser absuelta en una causa judicial que causó grandes controversial.

En septiembre de 2025, la mediática fue absuelta en el juicio por la causa Mamá Corazón, por lo cual fue investigaba por presunta defraudación al Estado al llevar a cabo la producción en 2015 de una novela que lleva ese nombre y que no fue estrenada, con el uso de 3,6 millones de pesos de fondos públicos. Sin embargo, en medio de su participación del reality podría ser notificada por un revés judicial.

¿Andrea Del Boca se animó a GH para zafar de la cárcel?

La causa que tanto dio que hablar vuelve a ser tema de conversación hoy mientras la actriz se disputa un lugar en la casa más famosa del país, o incluso hasta demuestra sus dotes en la cocina.

Fue Mauro Szeta quien este viernes anunció en Lape club que el fiscal Raúl Plee presentó ante la Justicia un pedido para que condenen a Del Boca con una revocación de la absolución por la causa Mamá Corazón y sea condenada con cumplimiento efectivo: "Si esto prospera, en un plazo que coincida con la duración de GH, Generación Dorada, se puede ordenar la detención a una cárcel, desde un estudio de televisión ", indicó.

El fiscal Raúl Plee presentó ante la Justicia un pedido para que condenen a Del Boca con una revocación de la absolución por la causa

En esta línea, el periodista explicó que en el juicio contra Andrea del Boca la fiscal había pedido la prisión por 3 años y medio , sin embargo el resultado fue la absolución.

En este contexto, el superior de la fiscal indica que estaría mal absuelta y de allí la presentación de su pedido de condena ante Camara Federal de Casación Penal en el día de ayer, buscando que se revoque la absolución. Además, de ser hallada culpable también debería devolver aquel dinero presuntamente utilizado para la grabación de la novela.

Pleé pidió la restitución de los 3.126.000 dólares que, según el Ministerio Público, fueron desviados de los fondos estatales

Además, el fiscal Pleé pidió la restitución de los 3.126.000 dólares que, según el Ministerio Público, fueron desviados de los fondos estatales mediante la producción de una novela que nunca llegó a emitirse, y que además había logrado la exclusividad para comercializar la serie en el extranjero.

Lo cierto es que este nuevo escenario judicial expone a Andrea Del Boca a comenzar una nueva etapa legal al mismo momento que está participando de Gran Hermano. En sus primeros días de juego, fue ella misma quien habló de la causa al indicar que fue injustamente juzgada socialmente y que se había comprobado su inocencia. Sin embargo, ante el aislamiento que tiene Gran Hermano, no estaría anoticiada sobre esta nueva instancia.