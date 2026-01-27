Julia Mengolini tildó de "infeliz" a Tomás Dente y explotó: "Donde se me canten las tetas"

La guerra de las fake news libertarias volvió a atacar a Julia Mengolini. En esta ocasión, la periodista fue el blanco de un ataque que comenzó con una publicación en redes sociales por parte de Tomás Dente, quien aseguró, sin pruebas, que Mengolini regresaba de unas vacaciones en Punta del Este.

La acusación no solo fue falsa, sino que además desató una oleada de odio en las redes sociales, amplificada por nada menos que el presidente de la Nación, Javier Milei. Todo comenzó cuando Dente compartió una foto de Mengolini en el Buquebus, acompañada de un comentario cargado de suspicacia: "Camuflada y con la cabeza baja todo el tiempo".

Julia Mengolini

La periodista no tardó en responder, desmontando la narrativa con una mezcla de ironía y firmeza. "No me fui a Punta del Este. Pero lo peor de todo no es que los trolls me digan a dónde puedo vacacionar, sino que se terminaron las vacaciones. Volví", aclaró Mengolini en sus redes sociales.

La desmentida no quedó ahí. En su programa radial Segurola y Habana, Mengolini detalló su verdadera travesía: "Además, me fui a Uruguay, si me hubiesen agarrado en un yate en Cancún, bueno... ¡Pero esto lo reposteó el presidente Javier Milei!".

Pero la periodista no se quedó en lo anecdótico y apuntó directamente contra Dente: "El Dente, no el bueno, el infeliz. Dice 'ahí la tenés a Mengolini volviendo de Punta del Este'. Miente". Su respuesta también incluyó una sutil burla hacia quienes se escandalizan por sus decisiones personales: "Estaba escribiendo cosas... Si vieras el cuaderno, claro, ahí sí te escandalizarías porque no sabés las anotaciones que tengo: hacer la revolución, expropiar todo...".

Lo que podría haber quedado como un episodio más del folklore digital se transformó en un tema político cuando el presidente Milei decidió amplificar la acusación desde sus propias redes. La periodista, acostumbrada a ser blanco de trolls y detractores por sus posturas políticas, volvió a enfrentar una oleada de odio que dejó en evidencia la toxicidad del debate público en las redes sociales.

Tomás Dente