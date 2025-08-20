¿Hubo cabezazo? Se filtró el video de la agresión de Icardi a un hincha del Galatasaray en un shopping turco

Una agresión por parte de Mauro Icardi a un fanático del Galatasaray turco en el que juega fue revelada en las últimas horas, a partir de un video filtrado en la red social TikTok. El hecho ocurrió el 27 de julio cuando el delantero estaba con su familia en un shopping de Estambul, cercado de agentes de seguridad que lo rodeaban, mezclados entre la gente. La repercusión de la acción llega en este momento en el cual la Justicia argentina ordenó su ingreso al registro de deudores alimentarios, por la demanda que le realizó Wanda Nara en su contra.

En ese sentido, la aparición del tape llegó en un momento complicado para Icardi. En el video, que está filmado por un celular a algunos metros de él, no se logra ver con claridad qué es lo que sucedió y que determinó la reacción del futbolista, la cual tampoco logra verse por completo, ya que queda tapada por las personas que tiene a su alrededor. Lo que sí puede comprobarse es el movimiento rápido de su cabeza, que intentó impactar contra alguien.

Lo otro que hace indisimulable la reacción son los gritos de advertencia de Eugenia "La China" Suárez, que soltó un "ey, ey" cada vez más alto tras la acción de su pareja y que inclusive se ve cómo queda fuera del círculo de protección de la seguridad, hasta que la reconocen y la dejan pasar, mientras iba con la más pequeña de las hijas de su pareja en brazos. Un empujón que habría movido a ella, también sería una de las potenciales razones de la reacción.

El confuso episodio se dio en el marco de que eran decenas las y los fanáticos del Galatasaray, con muchos niños presentes, quienes se acercaban a pedirle autógrafos al goleador del equipo y una estrella de nivel mundial que juega con una de las camisetas más importantes de Turquia y Europa.

El revés judicial contra Mauro Icardi: lo ingresaron al registro de deudores alimentarios y lo embargaron por 110 mil dólares.

La notoriedad de lo ocurrido llegó en un momento malo para Icardi, tras el revés judicial que impulsó el juez Adrián Hagopian este martes 19 de agosto, por no haber cumplido con las obligaciones alimentarias de sus hijas que le corresponden. En ese sentido el magistrado del Juzgado Civil 106 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) decretó un embargo de 110 mil dólares de Asociación Civil La Isla S.A., una de las firmas en las que participa el futbolista en el país. La decisión judicial implica el ingreso del delantero al Registro de Deudores Morosos que establece ley 269 y el Decreto Reglamentario 230/2000. Además, la medida establece que cada vez que no cumpla con la cuota acordada se decretará automáticamente "la medida cautelar solicitada a los efectos de garantizar a las menores su derecho alimentario".