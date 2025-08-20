Nico Vázquez y Gimena Accardi, un final con lágrimas y respeto: "Nos estamos divorciando"

El culebrón de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi parece no tener final. Luego de 18 años juntos, la noticia de la ruptura sacudió al mundo del espectáculo y generó un sinfín de rumores. En medio de las especulaciones sobre un supuesto affaire con un compañero de trabajo, Gimena rompió el silencio en el streaming de Olga y fue tajante: "Le fui infiel a Nico con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio".

Lejos de eludir la tormenta mediática, Nicolás enfrentó a los periodistas que lo esperaban en la salida del teatro Lola Membrives, donde protagoniza su obra Rocky. Con la voz quebrada, ojos caídos, un visible nerviosismo y un semblante lleno de tristeza, compartió su versión: "Muchísimas gracias por estar acá, me da mucha vergüenza, la verdad que no puedo creer la cantidad de medios que hay. Tengo la necesidad también de atenderlos, ya que es obvio y de público conocimiento lo que estamos viviendo. Hoy Gime eligió dar la versión, qué es lo que pasó de los hechos. La realidad es esa, lo que dijo ella", expresó.

El actor destacó que, pese a todo, su vínculo con Accardi sigue siendo inquebrantable desde otro lugar: "Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia. De hecho, hoy al mediodía estuve con ella, me fui para nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba, porque obviamente fue una mañana muy movida". Durante su extenso descargo, Nico admitió que la relación atravesaba un desgaste profundo: "Veníamos mal hace mucho tiempo, como lo dijo ella. Veníamos peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa a cualquier pareja con tantos años y tantas cosas vividas".

El artista se refirió al conflicto en la puerta del teatro Lola Membrives, donde realiza el musical "Rocky".

Y siguió: "Crecimos juntos. Gime tenía 22 años cuando empezó conmigo, yo tenía 29. Imagínense: crecimos juntos". Con la misma honestidad, reconoció que el quiebre era inevitable: "Hoy no nos amamos como pareja, y también empezamos a entender que nos debíamos separar, porque hace un tiempo ya que no veníamos bien. Nadie está exento a que le suceda. A ella no la define esto que pasó, la definen los 18 años de amor que compartimos". Entre los momentos más emotivos de su declaración, Nico habló del dramático episodio vivido en 2021, cuando la pareja sobrevivió al derrumbe de un edificio en Miami. "Para mí lo de Miami fue un antes y un después en la pareja", dijo.

Y agregó: "Sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos. Y cuando deja de crecer el amor o la admiración, solo te sostenés, y bueno... llega un momento que sucede lo que sucede", reflexionó. Con lágrimas contenidas y una mezcla de dolor y amor, el actor resumió lo que significaron casi dos décadas juntos: "Va a ser mi familia siempre. Vamos a ser familia siempre. Hoy nos dábamos un abrazo y hacíamos eso. Como personas nos vamos a amar siempre. Lo que me pone triste es cómo está terminando de embarrar una relación que fue tan linda, porque realmente fue una historia muy linda, son dieciocho años de muchas cosas".

Gime Accardi y Nicolás Vázquez

Lejos de escándalos o rencores, Vázquez dejó claro que su manera de transitar la separación será la misma que la de atravesar su historia de amor: con respeto. "¿Si hay chances de una vuelta en algún momento? Hoy no, nos estamos divorciando, esa es la verdad. Siento que es lo más sano porque, vuelvo a decir lo mismo, no quiero echar la culpa de esto que pasó y se terminó por esto, que no, esto fue una consecuencia de un año de pelea, de hacer terapia, de tratar de hablarnos", cerró.