Humor, besos y rating: Moria Casán madrugó, debutó en El Trece y le puso glamour al café con leche

El debut de Moria Casan en la conducción de La Mañana con Moria en El Trece cumplió con las expectativas en todo sentido, ya que contó con una producción importante y una conducción bien marcada, pero además logró ser una opción competitiva en términos de rating en relación al dueño de la franja, A la Barbarossa de Telefe. "La One" jugó desde el comienzó riéndose de sí misma en una conversación con ella en diferido, llena de todas sus salidas y gags habituales.

"¿Qué hacés a las 9 de la mañana en la tele? Si todos dicen que vos jamás te levantás temprano, please", comenzó la Moria de la pantalla de detrás de ella. "Ay, pero por favor, ¿qué decís? Ridícula, por favor. Siempre me levanto temprano. Por eso estoy acá conduciendo por primera vez la mañana del 13, baby", contestó la versión original. Tras el ida y vuelta, la conductora recordó que su debut había sido también en El Trece, de la mano del "gran José Marrone".

"¿Qué decirles, gente? Gracias a El Trece, gracias a esta bienvenida y a esta vibra. De esto se trata traspasar la pantalla. Es impresionante", celebró la diva. "Esta casa tiene un valor impresionante para mí. Y volver por primera vez con un programa mío, ya que estuve 10 años como jurado en el Bailando, es fabuloso", añadió.

Durante los primeros minutos al aire también destacó que estudió "Kabbalah". "Es una filosofía metafísica que me dio herramientas para responder preguntas que nunca me hice. Podés modificar tu pasado a través de la física cuántica, baby. Y nosotros, en noviembre, empezamos el año nuevo. ¡Estamos adelantados!", remarcó.

Moria Casán como jurado de Bailando por un Sueño.

"Toda la gente me decía: '¿Cómo a la mañana?'. Soy una mujer que aprovecha todo el día. Siempre me comentaron que era la única mujer que aprovechaba toda la mañana porque trabajo por la noche. Se trabaja y se disfruta. Me levanto temprano sola, no tengo problema, y todo el mundo estaba preocupado. Acá estamos, a la mañana todos los días y no te lo podés perder, es otra cosa, otra energía. Esto va a estar bueno, va a haber de todo, y el panel, ¡qué les puedo decir!", insistió Moria en relación al horario de su nuevo show.

El rating

Los primeros minutos de La Mañana de Moria tuvieron un registro de 1,6 de rating, pero el número comenzó a elevarse de forma exponencial durante el transcurso del programa. Ya cuando "La One" se metió en los temas de actualidad y los conflictos de Wanda Nara y la familia Tinelli, la cifra llegó a los 2,7, aunque todavía no competía con A la Barbarossa, sino con el noticiero matinal de Telefe.

El beso entre Moria Casán y Graciela Alfano, en el debut de La Mañana de Moria por El Trece.

El tanque de la mañana en la competencia empezó con un piso de 3,3, pero para cuando ya audiencia estuvo consolidada, la rivalidad entre Georgina y Moria quedó en 4,2 y 3,1. Nada mal para un debut con un productor prometedor, que logre consolidarse en las mañanas como competencia directa en invitados, información y enfoque.

El beso que se dio con Graciela Alfano fue el momento más alto en términos de audiencia para La Mañana de Moria: 3,4 puntos. La marca máxima también dejó un buen sabor en el canal, en el marco de ser un primer programa. La figura de Moria tiene muchos ribetes por explotar con cosas de su marca como la frase "Si querés llorar, llorá", con la que hará una sección para oír al público.

Moria Casan y su equipo para ponerse al frente de La Mañana de Moria por El Trece.

Su equipo contó con muchas figuras como María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández, además de Federico Seeber, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi y el médico Guillermo Capuya. Además, en los móviles tiene la figura estelar de Mercedes Ninci.