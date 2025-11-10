¿Wanda Nara culpable?: la verdad detrás de la renuncia de Valentina Cervantes y el conflicto con Enzo Fernández

El éxito de MasterChef traspasó la televisión y llegó al mundo del fútbol. Mientras Telefe celebra los altos números de rating, un reconocido jugador de la Selección Argentina podría quedar fuera del próximo partido por las polémicas que rodean al reality show, y Wanda Nara sería una de las responsables.

Fue en Infama donde Marcela Tauro adelantó que Enzo Fernández no estaría convocado por Lionel Scaloni y que usaría problemas de salud como excusa. Sin embargo, la verdad sería otra: en el ambiente del fútbol no habrían caído bien los rumores que vinculan a la conductora con Valentina Cervantes, pareja del futbolista.

A los dirigentes de la selección argentina le molestaría la participación de Valentina Cervantes en Masterchef

Cabe recordar que en redes sociales se viralizó la versión de que Wanda habría enviado mensajes provocadores al mediocampista, lo que habría generado cierta tensión entre la conductora y la participante. Ambas negaron los rumores al aire e incluso, durante el fin de semana, se filtraron imágenes de sus hijos jugando junto a los de Evangelina Anderson, intentando mostrar normalidad.

Entre la tensión con Wanda y los celos de su pareja por la relación a distancia, Valentina habría decidido abandonar MasterChef. Según Tauro, los motivos serían otros: "Valentina, la mujer de Enzo Fernández, se dijo que había renunciado porque él le pidió que volviera, que la extrañaba ", expresó la periodista.

A los dirigentes del fútbol no les agrada que sus jugadores o sus familias estén involucrados en programas de espectáculos, por lo que suelen ser estrictos con las convocatorias. En este contexto, Fernández habría disfrazado su pedido bajo una supuesta "extrañitis", con el objetivo de que su mujer abandonara las cocinas más famosas y él pudiera regresar a la albiceleste sin distracciones mediáticas.

Cervantes habría renunciado para priorizar los deseos de su pareja, poniendo los sueños del futbolista por encima de los propios. Y cómo no hacerlo si, en el prime time de América, se escuchó a un periodista decir: "Acá la prioridad es la profesión de su marido. A un jugador de élite mundial lo tenés que cuidar". Con esta información se disiparían las dudas en torno al "me gusta" de Nara en una publicación de Instagram que decía: " Cuando tu pareja te pide que renuncies a tus sueños ", acompañada por una foto de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. En la descripción se leía: "Si tu pareja te pide que renuncies a tus sueños, ahí no es". Todo indicaría que la conductora sabía más de lo que podía contar.

El like de Wanda Nara que confirmaría la enuncia de Valentina Cervantes por culpa de Enzo Fernández

Por otra parte, Gustavo Méndez aportó nuevos detalles: "Le pegaron mucho a Enzo Fernández por machista, pero ellos como pareja tuvieron un acuerdo. Ella dijo: 'Hasta tal fecha voy a seguir', pero como le estaba yendo tan bien, la convencieron para ver si podía estirar su estadía y Enzo le dijo: ' No, nosotros teníamos un acuerdo, necesito que vuelvas '. El centro de vida es Inglaterra, los niños están escolarizados allá", concluyó.

Por el momento, Valentina Cervantes no se pronunció sobre su salida de MasterChef ni sobre el supuesto pedido de su pareja. En redes sociales mantiene un perfil bajo, donde solo comparte trabajos y algunas postales familiares junto a sus hijos.