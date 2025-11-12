Indignación en Luzu TV: Diego Leuco estalló por el desplante de la China Suárez

La China Suárez llegó a Buenos Aires acompañando a Mauro Icardi, quien viajó para revincularse con sus hijas tras cinco meses sin verlas. La actriz aprovechó su estadía para promocionar su nueva serie con Disney+, aunque, según trascendió, su visita no terminó de la mejor manera: por su ego o ciertos "malos entendidos", se le cerraron algunas puertas, y una de ellas fue nada menos que la de Antes que Nadie, el exitoso programa de Luzu TV.

La mediática tenía todo listo para sentarse en la mesa de Diego Leuco, Mica Vázquez, Yoyi Franchella y "El Trinche", pero su aparición generó un verdadero revuelo interno. De acuerdo con fuentes del canal, la actriz habría puesto condiciones para asistir, entre ellas, que Nico Occhiato —dueño de Luzu— estuviera presente durante la nota, algo que no es habitual, ya que él no forma parte del equipo de Antes que Nadie.: se negó a participar por cuestiones de agenda, y esa negativa desató una ola de enojo.

Diego Leuco contó los detalles detrás de la baja de la China Suárez

Finalmente, la entrevista fue dada de baja, lo que no cayó nada bien entre los conductores. Leuco rompió el silencio en pleno aire: "Todos los que hablaron del tema me escribieron y lo valoro. Se dijeron muchas pavadas al principio", comenzó diciendo, para luego aclarar cómo se dieron realmente las cosas: "Les cuento lo que pasó con la China Suárez. Hay dos maneras de tener a un invitado: una es llamar a la prensa o al manager; la otra, cuando alguien tiene una serie o algo, nos escribe directamente", explicó.

El conductor también reveló que el equipo había pensado una entrevista distinta, sin esquivar los temas incómodos: "Ella genera interés, ya sea de los que la aman o los que la odian. Dijimos 'hagámosla'. Pero cuando empezamos a pensar la entrevista, era tal el quilombo que había que dijimos: hagamos algo distinto, vamos al hueso. Si no le preguntás nada por los bolonquis, para mí hiciste una mala nota ". Sin embargo, los planes se vinieron abajo cuando el entorno de Suárez rechazó el mano a mano previo :"Ellos nos dijeron que no al mano a mano. Dije 'bueno, voy a hablar de todo desde la mesa'. Pero no hubo nunca una condición de temas", aclaró, intentando despejar rumores de censura por parte de la actriz.

La tensión se sintió especialmente en el cierre, cuando Leuco confirmó que la baja se dio por la ausencia de Occhiato en el estudio: "Realmente no podía, estaba imposibilitado", dijo, y fue entonces cuando Mica Vázquez intervino, sin disimular su enojo: "También AQN somos nosotros cuatro. Quiero que quede claro eso, no fue una falta de respeto hacia Diego o una cosa con Nico. Ella venía a AQN. Hay algo en general: cuando viene un invitado, no está Nico".