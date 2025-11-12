"Mi amiga es buena, pero...": el detrás de escena del escándalo entre Wanda Nara, La Joaqui y Valentina Cervantes

Ni las hornallas más encendidas del estudio de MasterChef Celebrity alcanzan para igualar el nivel de temperatura que se vivió durante la despedida de Valentina Cervantes. Lo que debía ser un momento emotivo terminó convirtiéndose en una escena de alto voltaje, con Wanda Nara en el centro de la tormenta y La Joaqui marcando territorio con una frase contundente: "Mi amiga es buena, pero no boluda".

Todo empezó cuando la pareja de Enzo Fernández, que había conquistado al público con su simpatía y sencillez, anunció su renuncia al reality de Telefe para volver a Inglaterra junto a su familia. "Ella ya lee en inglés y estuvo viviendo un mes con el papá. No estoy acostumbrada a que mis hijos pasen tanto tiempo sin mí", explicó días atrás en A la Barbarossa, dejando en claro que su decisión era puramente familiar. "No fue por eso ni nunca sería por eso. Me voy por mis hijos", remarcó, desmintiendo cualquier vínculo con supuestos conflictos dentro del programa y en especial con la conductora del ciclo de Telefe.

Pero mientras Valentina cerraba su ciclo con lágrimas, en el set se cocinaba un escándalo paralelo. Según revelaron Majo Martino y Paula Varela, en plena grabación de la despedida se produjo un tenso cruce entre La Joaqui y Wanda Nara que Telefe habría decidido "editar" para mantener la imagen pulida del programa. "Entonces, esto que vamos a contar ahora no lo van a ver en el capítulo de despedida de Valu Cervantes porque lo van a editar", avisó Martino en Sálvese quien pueda. Y agregó: "Momento de despedida. Wanda Nara le dice a Valu: 'La verdad, gracias por haber estado en este certamen'. Ella contó que se vuelve por su familia".

Wanda desmintió las versiones

En ese momento, según contó Majo, "Wanda, en vez de hablar de Valu y valorar todo lo que hizo, empieza a hablar de ella misma". "Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'", relató. Mientras tanto, desde el balconcito, La Joaqui -emocionada pero atenta- no dejó pasar la autorreferencia de la conductora y lanzó su misil verbal: "Mi amiga es buena, pero no boluda". En segundos, el ambiente se congeló. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", contó Martino.

La Joaqui, en cambio, usó el humor y el sarcasmo

El rumor de los mensajes que Wanda le habría mandado a Enzo Fernández también circuló entre los pasillos del estudio. "La Joaqui le tiró en cara lo de Enzo. Habría visto los mensajes y le molestó que Wanda se hiciera la buena", afirmó Paula Varela en Intrusos. Según la periodista, la situación fue tan incómoda que la producción decidió cortar la grabación y descartar el momento del episodio final. "Quieren dejar la despedida de Valu como una cosa emotiva y que se va en buenos términos", explicó.

Lejos de calmar las aguas, el escándalo se trasladó a las redes. Wanda rompió el silencio con un escueto pero contundente mensaje en su cuenta de X (ex Twitter): "Fake". Cuatro letras que bastaron para encender aún más las especulaciones. Por su parte, La Joaqui se despachó con humor: compartió un meme donde aparece abrazando a un perrito mientras detrás se prende fuego un auto, acompañado por la frase: "Yo tratando de mantener la estabilidad emocional y la amabilidad en el mundo virtual".