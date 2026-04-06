Érica Rivas aprobó la vuelta de Casados con hijos, pero le tiró el fardo a los demás: "No creo que me llamen"

Érica Rivas se quitó la responsabilidad de la vuelta de la serie Casados con hijos, en la cual interpretó a María Elena Fuseneco, sin importar su deseo de volver a ponerse en la piel de su emblemático personaje, días después de que Florencia Peña deslizara la posibilidad de una nueva versión vertical en la cual su compañera volviera, tras no estar presente contra su voluntad en la versión teatral que hizo el elenco original.

"No creo que me llamen. Pero siempre que yo pueda hacer a María Elena me va a encantar", señaló la actriz ante la prensa durante la noche del último domingo. Ante la consulta acerca de concretarlo a través de un nuevo formato, como había sugerido Peña días atrás, confirmó no saber nada, sin bajarse del proyecto. "A mí hacer María Elena siempre me gustaría", insistió.

"Me parece que lo que hay que hacer es esperar", indicó Rivas en coincidencia con la tónica que había sugerido su colega la semana pasada. En aquella oportunidad, Peña la había elogiado, en un gesto pacificador ante tantos rumores de peleas internas. "Siempre dije que a mí trabajar con Érica siempre me gustó, es alguien a quien admiro", afirmó.

"Ni niego ni afirmo", habían sido las palabras de Peña para no dejar morir el entusiasmo de su público. "Cuando tenga algo para contar, lo voy a cantor", expresó quien interpretó a Mónica Argento en Casados con hijos.

Érica Rivas como María Elena Fuseneco, junto a Florencia Peña y Luisana Lopilato.

Consultada sobre si se arrepentía de no haber participado de la versión teatral de la serie, la actriz negó efusivamente. "No tengo nada que ver. A mí no me convocaron y listo", confirmó, en contraposición a lo que opinaron algunos de sus colegas en su momento. "Me hubiese encantado hacer María Elena siempre. Desde que terminé de hacerla, me quiero poner otra vez la peluquita", graficó.

Al mismo tiempo, en su postura siempre activa en términos políticos, Rivas dejó un mensaje para concientizar lo que está en juego con la intención del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) de modificar la Ley de Glaciares, para desregularizar inversiones mineras en zonas protegidas. "Otra cosa: los glaciares, los glaciares, los glaciares. Más importante que nada", remarcó.