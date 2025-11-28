Intentaron bajarla pero Juli Poggio se levantó y pegó fuerte: la verdad sobre su negocio familiar

Sin dudas, Juli Poggio es una de las participantes que mejor supo capitalizar su paso por la casa de Gran Hermano. En este contexto, usó sus redes sociales para promocionar su nuevo proyecto familiar: Raíza, una cafetería montada dentro de un vivero en la zona de Pilar.

La influencer compartió un pequeño adelanto del espacio que está construyendo junto a sus papás. En el video se aprecia una estética que fusiona el verde de las plantas con los tonos cálidos de la madera y el café. Hay un sector dedicado a distintas especies de plantas, otro rincón reservado para las colgantes y, en la entrada, un carrito para comprar ramos de flores y regalar. Entre las plantas también se ve la cafetera, equipada con máquinas de especialidad, un espacio de take away y algunas mesas para disfrutar en el lugar.

Juli Poggio mostró su faceta emprendedora y revolucionó las redes sociales

Juli contó que la entrada del local está inspirada en Pandora, del universo de la película Avatar: una gran piedra con un jardín vertical, creado por su propio papá. Su entusiasmo fue acompañado por muchos de sus seguidores, aunque algunos pusieron en duda la viabilidad del negocio: " Yo creo que en cuatro meses funde ", opinó el usuario de TikTok @soy_leobut, conocido por hablar de economía y emprendimientos.

"Las marcas personales que son exitosas las quieren trasladar a los negocios, y está buenísimo pero tenés que complementarte con u buen socio, tenés que entender los números, tenés que entender los márgenes...", explicó al fundamentar por qué considera que la cafetería de la modelo podría no funcionar.

Lejos de dejarse intimidar, la influencer volvió a usar sus redes para responderle: "Ay Leo, la verdad, como te vas a caer de ort* con el pedazo de café vivero que estamos haciendo con mi familia y con lo increíble que le va a ir porque tiene todo para que le vaya increíble", comenzó en su defensa, y siguió enumerando sus puntos fuertes: "Pedazo de gastronomía, pedazo de lugar porque no entienden la estética porque mis papás son unos genios y lo hicieron todo desde el amor, la gente que va a trabajar en la cafetería es barista, porque es café de especialidad y el menú es amplio", acompañando el video con el hashtag que la llevó a la final de Gran Hermano: #fueramalasvibras.

En otra historia, Juli Poggio volvió a mostrar su entusiasmo por el proyecto familiar y remarcó: "Será un éxito como todo lo que se hace con amor, dedicación y esfuerzo y sin joder a nadie".