Internaron a Peluca Brusca, el ex de Laurita Fernández y esto dijo desde el hospital

Hace semanas se viene rumoreando que Claudio "Peluca" Brusca, ex de Laurita Fernández, tenía en mente dejar de trabajar en Bienvenidos a Ganar para dejar de cruzarse con su ex. Sin embargo, su nombre volvió a estar en boca de todos en las últimas horas pero esta vez porque fue internado de urgencia.

Fue Juan Etchegoyen quien dio la primicia: "Quiero arrancar el programa con una información de último momento que tiene que ver con Peluca Brusca, tiene que ver con el ex de Laurita Fernández que hace unos días tuvo un problema de salud", comenzó.

Claudio "Peluca" Brusca, el ex de Laurita Fernández, fue internado

"Primero quiero contar eso. Está bien Peluca, está bien el ex de Laurita, el prestigioso productor de televisión, pero tuvo que ser internado de urgencia en las últimas horas y estuve hablando un poquito con él", agregó.

"Me dice 'Tuve un cólico renal hace dos meses. No pude despedirlo, entonces mi urólogo de toda la vida decidió pulverizarlo. Me lo hicieron hace 10 días, pero me dejaron un catéter para liberar todo lo que se me había pulverizado y hoy me sacaron el catéter'", compartió parte de la conversación Etchegoyen.

Claudio "Peluca" Brusca agradeció a los profesionales de la salud pública luego de dos intervenciones en menos de 10 días

El periodista siguió con la lectura del mensaje: "La verdad que fue tanta la buena onda y la buena atención y el pedido de los médicos para que cuente lo que trabajan. Por ahora estoy bien y como pude vine a grabar y ya estoy en el canal porque amamos hacer Bienvenidos a Ganar y más un día como hoy", agregó que la atención fue en el Hospital Santojanni.