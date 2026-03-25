Javier Milei pidió "la cabeza" de Georgina Barbarossa: ¿peligra su futuro en Telefe?

Hace unos días comenzó a circular una versión explosiva: los nuevos dueños de Telefe habrían negociado con el gobierno de La Libertad Avanza de Javier Milei la "entrega de dos cabezas" dentro de su programación. El misterio duró poco y rápidamente trascendió que las apuntadas serían Nancy Pazos y Georgina Barbarossa, críticas del oficialismo.

Fue Jorge Rial quien encendió la mecha al advertir días atrás sobre supuestas tensiones entre el canal de las tres pelotas y la política, en un contexto donde las críticas al poder parecen tener cada vez menos margen dentro de los medios masivos.

Los nuevos dueños de Telefe cumplirían el capricho del gobierno y bajarían del canal a Georgina Barbarossa

Lejos de diluirse como un rumor pasajero, en las últimas horas Fernanda Iglesias sumó más leña al fuego. A través de varias historias de Instagram, la periodista aportó nuevos datos sobre las presuntas desvinculaciones asociadas a acuerdos políticos y puso el foco en el malestar que habría generado Barbarossa en el círculo íntimo de Milei y sus secuaces.

En uno de los videos que compartió, un recorte de una entrevista en C5N junto a Rial, se ve a la conductora participando de la marcha de jubilados contra el gobierno libertario. " Por cosas como ésta es que el Gobierno pediría la cabeza de Georgina ", escribió Iglesias.

Así anunciaban que Georgina Barbarossa está en la mira del oficialismo

En ese mismo clip, Barbarossa soltó una crítica directa: el gobierno de Milei "vino a arrebatar los sueños" y advirtió que "un pueblo que no sueña es un pueblo que se muere".

En otra publicación, Iglesias recordó un móvil televisivo donde la conductora fue aún más tajante: aseguró que al Gobierno "le falta humanidad" y confesó: " Se me estruja el alma con las cosas que veo ".

Las intervenciones públicas de Barbarossa, en defensa de jubilados, estudiantes y actores afectados por el ajuste, habrían incomodado a la mesa chica del poder. En ese marco, crecen las sospechas de presiones sobre los medios y de un clima cada vez más hostil hacia voces críticas, en una gestión que ya acumula varios episodios de disciplinamiento periodístico.

Por ahora, Georgina Barbarossa sigue al aire en Telefe. Pero la pregunta ya circula en pasillos: ¿se trata de una tormenta pasajera o del próximo capítulo en la tensión entre el Gobierno y el periodismo incómodo?