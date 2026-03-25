Cinthia Fernández explotó contra la ex de su pareja y llevó el conflicto a la Justicia: "Es una pesada y resentida, un asco de persona"

El conflicto venía escalando en silencio, pero finalmente estalló. Cinthia Fernández decidió pasar de las redes a la Justicia y denunció formalmente a Daniela Fontana, ex pareja de su novio Roberto Castillo, por amenazas y hostigamiento. La mediática no solo lo confirmó, sino que lo mostró: publicó en sus redes sociales la documentación presentada ante el Ministerio Público Fiscal, donde consta que "su denuncia se encuentra en la Oficina Central de recepción de Denuncias". "Ya denuncié a Daniela V. Fontana por amenazas y hostigamiento hacia mi persona. Me tiene cansada, harta, y voy a ir hasta las últimas consecuencias", lanzó.

La denuncia de Cinthia Fernández

Y agregó junto al posteo: "Ya no soporto vivir más así. Hace un año y medio aguanto esta situación. Ahora sí, me cansé". Pero si la denuncia formal fue el primer capítulo, el verdadero terremoto llegó después. A través de una serie de videos, la panelista encendió la mecha de un descargo explosivo que rápidamente se viralizó. "El hartazgo que manejo ya es un nivel dios. Ya estoy hinchada a las pelotas, de vivir así, de soportar todos los días de mi vida. Harta de Daniela, la ex de mi pareja, estoy harta", comenzó.

Lo que siguió fue un monólogo furioso, cargado de insultos, reproches y acusaciones cruzadas, donde no dejó nada afuera. Desde cuestionamientos personales hasta críticas por el uso de redes sociales, pasando por temas económicos, maternidad y feminismo. "Es una pesada, es una resentida, es un asco de persona, me tiene harta", disparó, antes de redoblar la apuesta contra Fontana por supuestas publicaciones enigmáticas: "Hace enigmáticos, se hace la canchera, como que está atrás de Google, ahí, buscando sobre mi vida privada".

En su descargo, Cinthia también apuntó contra lo que considera una doble vara en el discurso de su supuesta rival: "¿Vos querés venir a avergonzarme con mi sexualidad? Yo de mi vida hice lo que quise. No te tengo que dar explicaciones a vos ni a nadie, soy libre". Y fue más allá, al cuestionar el reclamo económico de Fontana a Castillo: "Cinco palos y medio por mes recibís, flaca. ¿Y querés hacernos creer que no podés mantener a dos bebés? Las mujeres luchan por doscientos mil pesos... sos una falta de respeto".

A lo largo de los más de 14 minutos de descargo, el nivel de enojo de la bailarina fue en aumento, con frases cada vez más directas: "Tenés alergia a laburar, flaca... andá a buscar laburo". El tramo más áspero del descargo incluyó acusaciones delicadas sobre el pasado de Fontana y su entorno, en un relato que combinó denuncias personales, referencias judiciales y críticas a su conducta. "Se te cayó la careta, nadie te cree nada, porque lo único que tenés es odio, resentimiento, despecho", sostuvo Fernández. Y cerró con una advertencia que deja en claro que el conflicto está lejos de terminar: "Me tenés cansada. Hacé lo que quieras, mostrá lo que quieras, pero dejame en paz".