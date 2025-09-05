Jimena Barón celebró el amor en medio de la maternidad: "Nuestra primera cita solos"

Desde que nació Arturo, el segundo hijo de Jimena Barón, el contenido en redes sociales de la influencer se volvió monotemático: rutina entre las locuras de un pre adolescente como su primogénito Momo, y la exigida demanda de lactancia del bebé.

La cantante se entregó de lleno a la lactancia materna y pasa sus días con su recién nacido en el fular prendido al pecho. En los minutos que lo puede dejar dormido en algún lugar que no sean sus brazos aprovecha para correr en una caminadora eléctrica que se compró recientemente. Spoiler: no pudo entrenar más de 30 minutos seguidos.

Jimena Barón comparte su presente como madre de un pre adolescente y un bebé recién nacido

Pero entre amamantar y estar presente en la vida de Momo, Jimena compartió el primer paseo sola con su pareja, Matías Palleiro. Y aunque lo cierto es que no duró mucho y no fue demasiado lejos, lo disfrutaron como si fueran aquellas citas que tenían hace apenas dos meses atrás.

Cabe recordar que la actriz y su novio eran una pareja curiosa por las aventuras: viajes, salidas y mucho más formaban parte de su rutina que actualmente se centra en estar en la casa al cuidado de un bebé. "Nuestra primera citas solos", se lee en el video que posteo en su cuenta de Instagram donde se la escucha relatar: "Bueno miren, estamos yendo solos sin Arturo a comprar un pan en la moto de Q, estoy muy emocionada".

" Es nuestra primera salida solos ", le comentó a su pareja y luego agregó tomas de los dos en la moto con los cuidados requeridos como el casco, y algún que otro saludo de Matías a los vecinos cuando retomaban la vuelta a casa.

Los usuarios no dudaron en celebrar la resiliencia de Jimena Barón y disfrutar con ella su presente: "Me mata la simpleza de Matías"; "Los amo, duren toda la vida" o "Que lindo ver una mina tan feliz y realizada... después de tanto dolor y lucha como muchas lo están en este momento", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fanáticos.