Jimena Barón sacó los trapitos al sol en su primer viaje largo con Arturo: "Los hombres siguen sus vidas como si nada"

El domingo 19 de octubre se celebró el Día de la Madre y Jimena Barón recibió un sorpresivo regalo de su pareja, Matías Palleiro. En su primer año con Arturo en brazos, la cantante obtuvo nada menos que un pasaje a Miami para relajarse unos días.

Sin embargo, sus seguidores se preguntaron cómo haría con el bebé, que apenas tiene cuatro meses. La artista confirmó que viajaría con él y decidió estar atenta durante todo el vuelo. Fiel a su estilo, fue compartiendo el paso a paso del viaje y mostró que su pequeño se portó de maravilla.

Jimena Barón presumió el primer viaje largo de su hijo, Arturo

Al aterrizar en territorio yankee, Jimena publicó una tierna foto dentro del avión y reveló cómo fue el debut de Arturo en un vuelo largo. En la imagen se lo veía durmiendo plácidamente en brazos de su mamá, mientras ella y Palleiro sonreían a cámara. "Un 10 este bebé en su primer vuelo largo, durmió todo el viaje", escribió la cantante.

Ya instalada en Miami, Barón compartió un video en tono humorístico mientras hablaba con su hijo, aunque también aprovechó para tirar una divertida indirecta a su pareja. "Tú has comido, has dormido, ¿qué quieres, tío?", comenzó imitando la jerga española, y siguió: "Tu padre se fue a correr, porque eso hacen los hombres: siguen sus vidas como si nada ".

Entre risas, la artista agregó: "Se modifican lo mínimo posible, en cambio las madres aquí estamos, 24/7 contigo". En el clip se la veía hablándole a Arturo, que movía sus brazos y piernas desde la cama.

Más tarde, mostró el detrás de escena de la vida en pareja y reveló una pequeña pelea de viaje: " Casi nos separamos en el auto hace 10 minutos ", escribió en una historia, explicando que mientras ella se ocupó de preparar al bebé para salir a comer, Matías solo debía llevar una botella de agua... y se la olvidó.

Matías Palleiro responde a Jimena Barón y muestra su versión de la historia

"Tenías que hacer una cosa. Te fuiste a correr y te dije: 'Armás el bolso, por favor, yo lo cambio'", contó indignada. "No, no, no. Vos me pediste llevar la mamadera, no el agua. Mostrá el lado B", le respondió él entre risas.

Por su parte, Matías Palleiro también compartió su versión: "Hubo corrida, pero hay un LADO B para desmentir la versión oficial", escribió en una historia, acompañada de un video de Jimena Barón tomando mate. "08:48: hijo durmiendo, padre despierto", agregó con ironía.