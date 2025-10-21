Tras una semana en Suecia con su mujer e hija, Maxi López regresó a la Argentina para continuar con las grabaciones de MasterChef, donde sin dudas se convirtió en uno de los participantes más mencionados, y no precisamente por sus platos. Recién aterrizado, el ex futbolista habló con la prensa y Mauro Icardi ya estaría preparando un nuevo descargo para salir a limpiar su nombre.

Enfocado en el reality, el empresario se refirió a la buena relación que logró construir con Wanda Nara luego de la separación de la conductora y el delantero del Galatasaray: " Wanda y yo tuvimos siempre esa chispa, siempre nos tiroteamos así . De la buena manera y de la no tan buena", expresó en referencia a los juegos de indirectas y reproches que suelen verse en pantalla de Telefe.

Maxi López reveló cómo hizo para limar asperezas con Wanda Nara

Maxi reconoció que hubo momentos de tensión en su pasado matrimonio y dejó entrever que la responsabilidad fue de un tercero —indirectamente, de Icardi—, ya que con su ex siempre mantuvo una relación de risas y complicidad. "Ahora tenemos un buen momento. A veces fueron diferentes los términos", aclaró.

La cronista de LAM fue al hueso y le consultó si en las próximas emisiones de MasterChef mencionará a Icardi: "No tengo que responder nada. Creo que no. Yo me concentro en cocinar, en mis hijos y ya está", respondió con firmeza. Además, deseó que Wanda pueda recomponer el vínculo con el padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella, "por el bien de las nenas".

Maxi López le dio donde más le duele a Mauro Icardi: "Si extrañan al papá..."

Respecto a las menores, López fue contundente: "Yo las trato como las traté siempre, como parte de la familia. Cuando están en casa les abro la puerta como a uno más de mis hijos, porque me parece que las nenas tienen que estar bien". Y aunque aseguró que su intención es dejar los conflictos atrás, no pudo evitar una frase que podría incomodar a Icardi: " Si extrañan al papá es un terreno en el cual no quiero entrar, pero me imagino que así será ".

Para cerrar el tema, Maxi también habló de Martín Migueles, actual pareja de Wanda: "Yo tengo buena onda con él. Trata bien a mis chicos, y si trata bien a mis chicos quiere decir que me respeta. Yo respeto la relación que tienen y estoy contento por ellos". Cabe recordar que recientemente, desde Turquía, Icardi había publicado un extenso escrito en el que se quejaba por la cercanía de Migueles con sus hijas.

El participante de MasterChef contó además que compartió varios momentos familiares con Migueles, dejando de lado los asuntos personales y priorizando el bienestar de los menores. Sin embargo, una pregunta lo incomodó: cuando una periodista de El Ejército de la Mañana le consultó si estaría dispuesto a juntarse a conversar con Icardi, Maxi se mostró fastidioso. "Los de LAM siempre me preguntan las mismas cosas", respondió molesto.