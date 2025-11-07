Micaela Lapegüe presenta su unipersonal futurista: "Hashtag, sinfiltro", una comedia ácida que viaja al 2035

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y la inteligencia artificial parece estar más presente que nunca, Micaela Lapegüe invita a reflexionar (y a reír) con su primer unipersonal titulado Hashtag, sinfiltro.

La obra, escrita y dirigida por Hernán Krasutzky, nos transporta al año 2035, donde Zoe, una influencer atrapada en su propio búnker emocional y físico, vive una vida de mentiras construida por su asistente virtual, Era. Pero, ¿qué sucede cuando una simple actualización de software pone todo al revés?

Hashtag, sinfiltro: el unipersonal de Micaela Lapegüe

Para responder esa pregunta, BigBang dialogó con Micaela, que contó los secretos mejor guardados: "La obra está en el 2035, lo cual tampoco es tan a futuro, son simplemente 10 años para adelante. Entonces lo divertido también es que toca temas actuales", explica Micaela y continúa: "Es un poco de chusmerío como si el chusmerío hubiese avanzado, y también muestra hacia dónde vamos con toda la tecnología y la inteligencia artificial".

Y es que el universo de Hashtag, sinfiltro no parece tan descabellado. Zoe vive encerrada en un búnker, agorafóbica y completamente dependiente de Era, su asistente virtual. Pero no es solo un relato futurista, sino una crítica divertida y constructiva sobre cómo la inteligencia artificial está moldeando nuestras vidas. "Hoy muchos jóvenes toman a la inteligencia artificial como su terapeuta", comenta Micaela y explica: "La obra plantea cómo la inteligencia artificial evoluciona y tal vez el humano involuciona, porque se queda en la cómoda de que todo te lo resuelve la inteligencia artificial ".

La relación entre Zoe y Era no es solo funcional, sino emocional: "Le preguntamos absolutamente todo. Ya uno ni siquiera toma decisiones propias, sino que la inteligencia artificial te ayuda a tomarlas", reflexiona Micaela y completa: "Lo que plantea la inteligencia artificial es 'nuestras decisiones siempre van a ser mejores que las de ustedes los humanos'. Es una obra interesante, pero también divertida. Estoy muy contenta de hacerla".

Si bien el resultado final es una comedia ácida que promete hacer reír y reflexionar por partes iguales, el proceso creativo detrás de Hashtag, sinfiltro también fue toda una aventura: "El productor le dijo al director: 'Escribile un unipersonal a Mica'. Hernán lo escribió, me lo mostró y me dijo: '¿Te gustaría hacerlo?'", recuerda la actriz. "Lo leí y me gustó mucho. Dije: 'Vamos para adelante'. Ya había trabajado con Hernán antes y nos llevamos bien, así que el proceso creativo estuvo muy bueno".

Y, sobre cómo fue ensayar un unipersonal, Mica contó: "Lo que me pasaba a diferencia de otros elencos es que siempre hay que coordinar con más gente. Acá era: 'Bueno, vamos a ensayar cuando pueda yo'. Si quería cancelar, no perjudicaba a nadie", cuenta entre risas. "Nos juntábamos en su casa o en la mía, primero leyendo el texto y viendo cómo era la interna del personaje. Después fueron saliendo cosas que es lo que se ve hoy en escena".

Para Micaela, este proyecto no solo representa un paso importante en su carrera, sino también un reto personal: "Es un desafío enorme estar sola en el escenario y poder representar una historia. Estoy muy contenta porque es un crecimiento profesional y personal", confiesa. "Es como cruzar mis propios límites mentales. Me habían propuesto hacer un unipersonal en 2019 y siempre dije que no. Nunca me animé. Ahora fue como: 'Bueno, dale, crucémosla'. Porque acá no tenés el apoyo de otra persona; te tenés que salvar vos".

La cita es en Teatro Border (Godoy Cruz 1838, Palermo) los jueves de noviembre a las 20:00 horas; respecto a esto, Micaela explica: "Se van a encontrar con un mundo muy interesante. Van a entrar en el código ya de entrada con todo este mundo de la inteligencia artificial y esta necesidad de ser vistos. Zoe vive todo desde adentro de su casa; dice que va a eventos, viaja, hace un montón de cosas... pero todo está creado por la inteligencia artificial". Es por esto que la obra promete llevar a la reflexión respecto a la relación con las pantallas y las redes sociales: "Creo que nos va a llevar a replantearnos un montón de cosas. Y a divertirnos también", concluye Micaela Lapegüe.