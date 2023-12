Jonatan Viale, afuera de LN+: no le renovaron el contrato porque el directorio "no lo quiere más"

Bombazo. A casi dos años de su desembarco en LN+, Jonatan Viale quedó desvinculado de la señal de noticias por decisión del directorio de la empresa. Según confirmó Jorge Rial en el ciclo radial Argenzuela, los directivos ya no estaban a gusto con su estilo, el poco tenor periodístico de sus editoriales y su fallido coqueteo para pasarse a TN.

"Fuentes importantes me dicen: 'Se le terminó el contrato y el directorio tomó la resolución de no renovárselo'. Cuando les pregunto el porqué, me responden: 'Porque no lo querían más'. Drástico", detalló el periodista.

Viale se hace cargo desde febrero del 2021 de la franja de 20 a 21 con el ciclo +Realidad. La decisión del directorio no sorprendió puertas adentro, teniendo en cuenta los cruces que mantenía con Eduardo Feinmann.

"Tenía roces con Feinmann. Hubo épocas en donde no hacían pases, después los hacían; después de chicaneaban, sobre todo Feinmann a Joni", recordó Rial, quien luego recordó el fallido intento del hijo de Mauro Viale de desembarcar en TN.

Jonatan Viale

Uno de los puntos de quiebre entre Viale y el directorio se dio a mitad de año, cuando presentó su renuncia "en términos duros" y dijo que se iba a TN. "Finalmente, TN le dice: 'Pero nadie te dijo nada, no hay lugar para vos acá'. Y dicen en La Nación que tuvo que volver pidiendo la escupidera".

"La reunión se hizo en una pizzería de Tagle y Libertador", detalló con precisión el conductor, al tiempo que sumó: "Fue un domingo. Con uno de los Saguier y creo que estaba Juan Cruz Ávila también".

Atento a la información, el panelista Mauro Federico le preguntó si Viale había "llorado" durante el encuentro. "Llorar es una expresión. No sé si lloró con lágrimas o si dijo: 'Muchachos, me equivoqué; disculpen'. A partir de ahí la relación se empezó a desgastar. Ciertos editoriales de él molestaban porque eran demasiado fuertes", reconstruyó.

Cabe recordar que el pasado 24 de noviembre, Marcelo Tinelli decidió denunciar por primera vez en su carrera a un periodista y llevó a Viale a la Justicia por vincularlo con el juego clandestino y el narcotráfico.

"Será un tema que lo va a resolver la Justicia. Es la primera vez que le hice un juicio a alguien, nunca en mis casi cuarenta años de carrera le hice un jucio a nadie. Han tenido absoluta libertad de expresión para decir cualquier cosa. Lo que pasa es que hay algunas acusaciones que están fuera de lugar y me parece que no las podés hacer libremente, me parece que eso mismo está bueno que lo dirima la justicia", justificó el propio Marcelo Hugo.

Viale deberá enfrentar ahora la demanda de Tinelli, quien le reclama 60 millones de pesos por daños y perjuicios. La suma, tal y como anticipó el conductor, será donada a la Casa Garrahan. Afortunadamente para él, Marina Calabró informó que al enterarse que no será tenido en cuenta por LN+ a partir del 2024, arregló con la señal de Todo Noticias (TN) y, en principio, ocupará la grilla de 21 a 22 horas, desplazando el ciclo "Solo una vuelta más" a las 20.