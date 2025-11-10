Jorge Rial se despide de Radio 10: "Necesito priorizar mi salud y descansar un poco más"

Jorge Rial anunció su despedida de Argenzuela en Radio 10 después de cuatro años al aire. El conductor, que atraviesa un gran momento profesional con el éxito del programa tanto en radio como en televisión por C5N, explicó que su decisión responde a una necesidad personal de bajar el ritmo y cuidar su salud. "Son decisiones, como decía Miguel Ángel Russo. Les quiero contar bien, la decisión que me costó, pero tomé...tomé la decisión de dejar la radio", comenzó diciendo Rial durante su descargo. "Con mucho dolor porque primero nos va muy bien, la verdad, los números que vinieron, unos números espectaculares... pero uno también tiene que priorizar un montón de cosas. Yo vengo muy golpeado hace años", agregó el conductor.

Jorge Rial se despide de Radio 10

Según explicó, luego del susto que pasó en el año 2023, "en lugar de parar sumé más cosas y no estoy teniendo un tiempo para mí". El periodista, de 64 años, reconoció que la exigencia de sostener múltiples proyectos lo llevó a repensar su rutina laboral. "Sumé muchos proyectos, la verdad que los proyectos fueron mucho mejor de lo que yo esperaba, entonces te lleva mucha atención, te genera mucha atención. Más otras cosas que tengo dando vuelta la cabeza, fuera de los medios tradicionales. Yo estoy buscando otro camino en mi carrera", explicó al aire.

Rial, que recientemente desembarcó en el streaming de Carnaval, aseguró que se encuentra trabajando en nuevas producciones regionales: "Hace ya un par de años que estoy produciendo podcast para Latinoamérica y la verdad que es algo que me gusta mucho. También estoy armando un proyecto audiovisual muy lindo para Latinoamérica. Estoy abriendo camino por ahí". El conductor recordó que su regreso a los medios se dio gracias a Radio 10, después de un duro período personal y profesional. "Radio 10 fue la que me devolvió a los medios después del golpe fuerte que me pegué. Yo pensé que ya no volvía", contó.

Y relató: "Me recuperó la radio, me trajo. Vine casi marginalmente, había hasta dudas de traerme, pero finalmente me trajeron y nos fue bien". Con un tono entre la gratitud y la nostalgia, Jorge destacó el fenómeno que significó Argenzuela, no sólo en su vida diaria sino también en la rutina de todos sus oyentes: "Fue un verdadero fenómeno, marcó agenda y cambió el estilo de hacer periodismo político. Hoy ya no hay cuatro gordos hablando de política serio y creyendo que están cambiando el mundo. Nosotros nos divertimos, pero tenemos muy buena info. Este año fue el año consagratorio de Argenzuela, en la radio y en la tele".

Pese a su salida, el conductor aclaró que continuará en el Grupo Indalo y que su decisión no tiene relación con cuestiones artísticas ni de rating: "Voy a seguir en el grupo, no me voy a otra radio, ni voy a hacer un programa en streaming diario. El programa de tele sigue, estamos pensando en cómo va a ser el año que viene. No pasa por nada artístico, pasa por una cuestión absolutamente personal. Me voy en medio de un éxito, que es cuando más difícil es abandonar algo".

Conmovido, Rial también hizo referencia a su edad y a la necesidad de cuidar su cuerpo y su tiempo. "Tengo 64 años, sé que parezco un pendejo, pero me agarra una gripe y me voltea porque estoy sin descansar. No quiero faltar tanto al laburo, me da bronca eso. Siento que traiciono, y no me gusta". En su despedida, el conductor valoró el vínculo con los oyentes y la libertad con la que pudo expresarse en el aire: "Armamos una comunidad muy linda, donde podemos disentir".

Y sumó: "He disentido muchísimas veces con la línea ideológica de la radio, y nos hemos peleado, pero con respeto. Armamos algo muy piola, muy lindo, y me llena de orgullo". Finalmente, Rial reivindicó el espíritu periodístico que caracterizó a Argenzuela: "Incomodamos mucho al poder. Es el laburo que tenemos que hacer, incomodar al poder. Hemos sido perseguidos, nos quisieron meter en cana, allanar, hicieron de todo, y acá estábamos paraditos. Vamos a seguir estando ahí".

Antes de cerrar, dejó un mensaje de agradecimiento: "Gracias a todos por acompañar. Dudé, porque te da cosa irte, pero después pasan algunas cositas y decís: acá tengo que aflojar. Necesito una hora más de sueño. Hay días larguísimos. Me voy a tomar un mes y un poquito más de vacaciones, para descansar y volver con todo el año que viene. Va a ser un año durísimo y hay que estar ahí, bancando a la gente, poniéndole el micrófono y la cámara. Argenzuela fue un difusor enorme de lo que le pasó a la gente, y eso me llena de orgullo".