Wanda Nara reveló el lado B de su historia con Maxi López: "Lloraba todas las noches"

Hace 10 años, si decían que Wanda Nara y Maxi López estarían juntos en una entrevista a vivas risas, parecía misión imposible. Spoiler: sucedió en el living de Ferné con Grego, y hasta generó la bronca de Mauro Icardi.

La reunión que pocos creían posible ocurrió se sentaron juntos frente a las cámaras, además de interactuar diariamente en Masterchef. Si bien en el pasado supieron estar enemistados, esta vez fue diferente: menos escándalo, más complicidad. Se permitieron mirar atrás, con humor, pero sin borrar las huellas.

Wanda Nara y Mauro Icardi se animaron a un mano a mano en Ferné con Grego

Es de público conocimiento que Wanda no tiene pelos en la lengua para contar detalles de su vida privada. En este contexto, habló de un antes que pocos conocían: tras la ruptura, su tarjeta de crédito fue cancelada, quedando sin acceso a su dinero durante 30 días. "La cuenta bancaria me desconocía y la tarjeta me daba denegada", confesó, describiendo con crudeza lo que fue para ella un retorno a los inicios.

Y entonces vino la confesión que conmovió: " Lloraba todas las noches pidiendo que Maxi se enamore, que tenga una novia y que él esté bien . Yo lo quería como persona, como familia", dijo. No era odio ni resentimiento: era dolor, aceptación y un deseo sincero de bienestar para el otro.

Wanda Nara contó cómo vivió su separación con Maxi López

La reacción de Maxi dejó entrever sorpresa, pero también un puente de diálogo que parecía lejano. En ese instante, las cámaras captaron algo más que simple recuerdo. Se trató de un momento de catarsis compartida, de heridas que ya están cicatrizando.

Este reencuentro entre Wanda Nara y Maxi López mostró que, a veces, lo que fue turbulento puede transformarse en relato, que los estadios de crisis pueden abrir paso a la palabra y que el paso del tiempo pone en perspectiva hasta las relaciones más mediáticas.