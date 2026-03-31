Juan Tropeano contó que Pergolini lo echó y lo hizo llorar, pero destacó su profesionalismo: "Creo que yo no di la talla"

El streamer Juan Tropeano recordó su paso por Vorterix durante 2025 y rescató el profesionalismo de Mario Pergolini, conductor del programa del cual participó y líder de la emisora, sin importar que lo despidieran de la plataforma multimedia fundada en 2012, cuando los elementos digitales todavía no habían copado de forma masiva los medios de comunicación.

"Mario Pergolini es impresionante, de verdad. Quizás el tipo más culto que conocí en mi vida. Un tipo que te puede hablar de cualquier cosa", señaló Tropeano en una entrevista que brindó al programa de YouTube Dupla Técnica. El creador de contenido había sido parte durante 2025 del programa Deja que entre el sol, que iba de lunes a viernes de 10 a 13.

"Creo que yo no di la talla, creo que yo no estuve bien y me dijeron 'che, no vas más'", recordó con un tono de autocrítica Tropeano. En ese sentido remarcó que si bien Pergolini "es exigente", tampoco fue algo imposible ni que dejara recuerdos tan malos marcados, al punto de que lo hicieran exponer la situación de manera pública. "No voy a ponerme en modo diva ni tirar palos. No soy Carmen Barbieri. No pasó nada raro, era un trabajo norma", reconoció.

Al mismo tiempo sí asumió que su salida lo impactó de una manera muy densa, con algo de ironía en relación a cómo lo tomó. "Es un trabajo, no me voy a poner a llorar por esto. Mentira, sí lloré igual, pero porque me encantaba estar ahí", se animó a confesar. "Yo quiero que a Mario le vaya bien, que a mis compañeros les vaya bien. Sigo teniendo contacto con todos. Seguramente en algún momento voy a terminar volviendo a trabajar ahí", añadió enseguida.

El streamer Juan Tropeano

A la hora de elogiar el profesionalismo de Pergolini, reveló que él les "pedía todos los días" que lleven material nuevo. "uno no está acostumbrado a trabajar así", admitió. "Hay mucha gente que hace streaming como si fuera una charla de amigos, pero no pasa eso. La gente que es buena es la profesional, la que entiende que esto tiene un sentido", reflexionó enseguida. "Si hay algo que no le gusta te lo va a decir. Si hay algo que le parece una cagada te lo va a decir. Un montón de veces nos decía 'esto que hiciste es una cagada'", explicó. Tropeano también aceptó que sus hábitos de sueño también le jugaron en contra: "Les conté que me levanto a las dos de la tarde, así que imagínense lo que fue sufrir levantarse todos los días a las nueve de la mañana. Era difícil, era muy difícil", aceptó.