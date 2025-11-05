Wanda Nara, Valentina Cervantes y un cara a cara para aclarar los tantos: "Las pavadas que dicen..."

El reality culinario más visto del país vivió este martes una de esas escenas que mezclan espectáculo, tensión y televisión pura. En plena gala de MasterChef Celebrity, Wanda Nara y Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández, protagonizaron un momento tan incómodo como irresistible para las cámaras: un cara a cara para aclarar los rumores sobre supuestos mensajes subidos de tono que la empresaria le habría enviado al jugador en 2023.

El episodio comenzó con un tono aparentemente amistoso. Wanda se acercó a la estación de Valentina mientras cocinaba y lanzó con su sonrisa característica: "¿Te ves vos, Valu, algo de bad bitch o sos tranquilita?". La modelo, lejos de incomodarse al principio, retrucó con humor: "En algún momento de la competencia va a salir mi lado bad bitch". "Bueno, tenelo guardado. Se saca cuando se necesita", remató Wanda, dejando flotando en el aire un clima de doble sentido que ya hacía presagiar lo que vendría.

Pero la verdadera bomba llegó minutos después, cuando la conductora decidió hablar del elefante en la habitación: los rumores que la vincularon con el mediocampista de la Selección Argentina. Delante de las cámaras, los jurados y los demás participantes, la mayor de las hermanas Nara fue directa: "Las pavadas que dicen de mí con tu marido, son falsas. Nunca pasó". El estudio quedó en silencio. Los compañeros de competencia se miraron entre sí sin saber si aplaudir o esconderse detrás de las ollas.

Valentina, algo incómoda, buscó mantener la calma: "Tranquila, Wanda, no pasa nada. Ya lo aclaré. No sé por qué salen esas cosas". Para descomprimir, la modelo agregó con una sonrisa forzada: "Son inventos. Bienvenida a la fama". La escena, que duró menos de dos minutos, fue suficiente para hacer estallar las redes. X, Instagram y TikTok se llenaron de memes y teorías conspirativas, mientras que el fragmento del programa se convirtió en tendencia apenas comenzó a circular el adelanto de la gala.

El supuesto "rumor del mensaje" -que aseguraba que Wanda le habría escrito a Enzo Fernández durante unas vacaciones con la frase "Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés"- se originó meses atrás. Según contó el periodista Santiago Sposato, el propio futbolista le habría mostrado el mensaje a Valentina, lo que habría generado un malentendido. Yanina Latorre y Ximena Capristo también alimentaron la historia desde sus programas, aunque ninguna prueba concreta salió a la luz.

A pesar de la novela mediática, Valentina Cervantes había intentado poner paños fríos. En una entrevista reciente con SQP, conducido por Latorre, declaró: "No tengo ningún problema con Wanda, nunca me hizo nada a mí. Siempre van a generar eso, pero lo genera más la gente. Yo no tengo ningún problema con ella". Consultada sobre si alguna vez había visto el supuesto mensaje, fue tajante: "No, que yo sepa, no he visto ningún mensaje. Enzo nunca me habló de nada de eso".

Según explicó, se enteró de la historia porque familiares le enviaron clips de televisión, ya que no suele mirar programas de espectáculos. "No lo hablamos porque no hacía falta. Era una pavada", concluyó.