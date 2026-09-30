Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui y enfrentó a Luck Ra tras llamarlo "traidor"

La Joaqui y Tiago PZK dejaron de esconder su relación y confirmaron públicamente que están en pareja. Los artistas fueron sorprendidos durante la madrugada de este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde hablaron con la prensa y terminaron con las especulaciones que circulaban desde hacía varios días.

Frente a las cámaras, ambos se mostraron relajados y sonrientes. Además, posaron abrazados, caminaron de la mano y protagonizaron gestos de cariño mientras realizaban los trámites correspondientes antes de viajar.

La Joaqui y Tiago PZK dejaron de esconder su relación

En medio de la cobertura, un cronista de América TV decidió ir directamente al punto y le preguntó a Tiago por su vínculo con La Joaqui: "¿Están de novios?", quiso saber el periodista. Sin esquivar la consulta, Tiago PZK confirmó la relación: "Sí, estamos en pareja".

Incluso, el cantante se tomó con humor la exposición que generó el noviazgo y bromeó: "Estamos felizmente casados". Ante las preguntas sobre cómo comenzó el acercamiento entre ellos, el músico recordó que su vínculo con la artista no es reciente: "La conozco a ella hace mucho tiempo", explicó el artista, quien durante los últimos días comenzó a mostrarse públicamente cada vez más cerca de la cantante.

La confirmación del romance generó una fuerte repercusión debido a la reciente separación de La Joaqui y Luck Ra, pero también por las declaraciones que realizó el cantante cordobés sobre Tiago después de conocerse el acercamiento entre ambos. Por ese motivo, los cronistas aprovecharon el encuentro en Ezeiza para preguntarle directamente por los dichos de Luck Ra, quien lo había señalado como "traidor". "¿Cómo tomás que Luck Ra lo llame traidor?", le preguntaron.

🔥 TIAGO PZK: "LE MANDÉ MENSAJES A LUCK RA Y NO ME CONTESTÓ" Y AGREGÓ: "NO LO CONSIDERO UN AMIGO"@DesayunoOk @PamelaDav pic.twitter.com/VClvxIfRzs — América TV (@AmericaTV) September 30, 2026

Tiago decidió responder y dio su versión sobre lo sucedido: "Cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece. No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín". El artista también fue consultado sobre cómo había sido la relación entre Luck Ra y La Joaqui y si, desde su punto de vista, el cordobés se había comportado bien con ella.

Sin embargo, Tiago evitó involucrarse en detalles privados del vínculo que mantuvieron los cantantes y marcó un límite ante las preguntas: "Yo no puedo opinar de la intimidad de nadie. Es una falta de respeto de la vida de los demás". En medio de la seguidilla de consultas, otro cronista quiso conocer cuál era realmente su relación con Luck Ra y le preguntó directamente: "¿Vos lo considerás un amigo a él?".

Esta vez, el rapero fue breve y contundente. "No", respondió. El cantante también se refirió a las críticas que recibió desde que comenzaron a circular las versiones de romance con La Joaqui y fue consultado sobre la posibilidad de que la situación terminara afectando su imagen pública: "La verdad, no me importa. No tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia con la gente", aseguró Tiago.

Tiago PZK negó una amistad con Luck Ra

Finalmente, reveló que intentó comunicarse con Luck Ra después de involucrarse sentimentalmente con La Joaqui, aunque no obtuvo una respuesta por parte del cordobés: "Le mandé varios mensajes, él no me contestó", contó Tiago PZK sobre el intento de hablar con el ex novio de la cantante.

Mientras respondían las preguntas de los periodistas, La Joaqui y Tiago PZK no intentaron ocultar la relación. Ambos permanecieron de la mano y, al momento de realizar el check-in, intercambiaron abrazos y besos frente a los camarógrafos presentes en el aeropuerto.