Angustiado, Joaquín Levinton rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual: qué respondió

Joaquín Levinton habló por primera vez después de que una mujer lo denunciara penalmente por abuso sexual con acceso carnal y amenazas. A través de una historia de Instagram, el líder de Turf aseguró que la acusación es falsa, negó que la denunciante haya sido su pareja y dijo que está "muy angustiado" por la situación.

"Ante la denuncia de público conocimiento quiero contarles que esta persona me vienen acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo", escribió.

Joaquín Levinton

El músico sostuvo que no es la primera vez que la mujer lo denuncia y que en aquella oportunidad se demostró que sus dichos eran falsos: "Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes".

Además, afirmó que sigue recibiendo mensajes de ella: "Continua acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo . Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación".

El descargo de Levinton

La versión del cantante choca de frente con la de la denunciante, que asegura haber mantenido con él una relación de cinco años, entre 2015 y 2020. Según reveló la periodista Karina Iavícoli en LAM (América), la mujer, que decidió preservar su identidad, se presentó el lunes por la tarde en la Comisaría Vecinal 2-B de Recoleta con registros audiovisuales para respaldar su testimonio.

La causa quedó caratulada como " abuso sexual con acceso carnal y amenazas " y está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50. La mujer también lo acusó de violencia física y psicológica, de haberla obligado a consumir drogas y a mantener relaciones no consentidas, y de filmarlas sin su consentimiento.

Comisaría Vecinal 2-B de Recoleta

Iavícoli leyó al aire parte de la denuncia: "Durante ese período sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína, y forzada a mantener relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas".

Según el informe policial, también declaró: "Exigencias a las que yo accedía y hacía caso debido a que me encontraba enamorada de él. Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de puta'".

Joaquín Levinton

Y describió un episodio de violencia física: "Asimismo, en una oportunidad, cuya fecha exacta no recuerdo, mientras nos encontramos en un encuentro con múltiples mujeres donde se realizaban orgías, intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar de la vivienda, siendo esa la ocasión en que ejerció violencia física directa sobre mi cuello, aunque sistemáticamente obstruía mis salidas de esa propiedad cuando manifestaba mi voluntad de no querer estar ahí".

La mujer ya había denunciado a Levinton en 2022: "Tras padecer cinco años de múltiples agresiones verbales, psicológicas, que afectaron gravemente mi salud mental, efectué una denuncia penal", explicó. Según contaron en LAM, la retiró tiempo después, luego de que Levinton se enterara y le pidiera que lo hiciera.

Joaquín Levinton

Cuatro años más tarde, encontró fotos y videos de lo que vivió durante la relación, y eso la llevó a volver a la Justicia. "Le envié dicho material, advirtiéndole que procedería a denunciarlo formalmente, ante lo cual él optó por bloquearme de sus canales de comunicación, encontrándome al día de la fecha decidida a impulsar la acción de denunciarlo", relató.

En el programa se emitió un audio de la mujer: "Por favor no se me tiren todos los haters encima, solamente muestro dar mi testimonio de lo que pasó. No busco ensuciar ni dañar la imagen de nadie que no se lo merezca. Pero es una persona que todo el mundo lo quiere y no saben lo que es, es un monstruo . Y me da mucha impotencia que la gente lo quiera cuando no saben ese costado, que nadie se lo imagina pero existe".

El cantante Joaquín Levinton fue internado de urgencia en el Hospital Fernández tras sufrir una descompensación

Según contaron en LAM, la denunciante está muy asustada, teme consecuencias en su trabajo y no se siente acompañada por toda su familia: tiene pareja y algunos familiares que la apoyan, pero otros no querían que avanzara. También teme no ser creída por la popularidad de Joaquín Levinton. Además, mencionó otros episodios que por ahora prefiere mantener en reserva y que Iavícoli describió como "el peor delito que te puedas imaginar".

Si sufrís o conocés a alguien que atraviesa una situación de violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita, anónima y las 24 horas con la Línea 144.