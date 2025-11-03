Mientras Benjamín Vicuña presume una videollamada con su hija, la China Suárez juega a ser Wanda Nara por un rato

La convivencia entre Mauro Icardi y la China Suárez no sólo pone los pelos de punta a Wanda Nara, quien además denuncia el sufrimiento de sus hijas al no ver a su padre, sino que también involucra directamente a Benjamín Vicuña, que comparte la misma queja que la Bad Bitch.

Cabe recordar que la ex Casi Ángeles juntó sus pertenencias y se mudó sin pensarlo dos veces a Turquía, país en el que el futbolista se desempeña en el Galatasaray. Esto implicó la mudanza de los tres hijos de la actriz, quienes ya se encuentran escolarizados en su nuevo hogar.

La China Suárez instalada en Turquía con sus hijos, mientras Benjamín Vicuña ruega "volver a la normalidad"

En este contexto, Vicuña compartió una imagen de una videollamada con su hija Magnolia. En la foto, la pequeña aparece usando un filtro lleno de corazones y hace un divertido gesto de beso, sellando el momento virtual con la complicidad que sólo existe entre padre e hija.

Pero esa imagen feliz convive con el desgarro de la distancia. Fue el propio Benjamín quien no ocultó el costo emocional que atraviesa hace meses. En diálogo con Diana Bolocco para el programa Podemos Hablar de Chilevisión, reveló: " No veo a mis hijos hace más de 40 y tantos días ".

Benjamín Vicuña presumió la videollamada con su hija, Magnolia.

La ausencia de sus hijos menores se volvió una realidad difícil de transitar, y el actor lo describió con una honestidad brutal: "No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad".

Una vez más, dejó en claro que no está a gusto con la mudanza: "Encuentro injusta la situación que atravieso, pero no por mí, por mis hijos. Voy tratando de asimilar, de administrar algo nuevo, algo que no estaba en mi radar, pero es complicado".

La China Suárez y Wanda Nara unidas por el pasado y Mauro Icardi

Mientras Vicuña sufre la distancia, la China Suárez disfruta su nueva vida de botinera con bolsos Louis Vuitton de edición limitada y asistencia perfecta a los partidos de Icardi. Mientras el futbolista intenta volver a su nivel tras su operación de rodilla, su novia fue blanco de burlas por las fotos que se sacó en el estadio: en la gigantografía se ve a Mauro gritar con cara de sorpresa y la actriz lo imitó.