Jugó en Estudiantes, enfrentó a Messi y ahora se dedica al rock: "La pandemia me dio ese empujón"

Suena el teléfono y del otro lado se escucha la voz Sebastián Dubarbier, aquel volante por izquierda que debutó en Gimnasia de La Plata, supo brillar en Europa, mantiene un cariño especial por Estudiantes de La Plata y supo "enfrentar " a nada más ni nada menos que a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo. Para él, se trata de un día especial... es su cumpleaños número 37 (19 de febrero de 1987) y lo celebra alejado de las canchas y disfrutando de su nueva pasión: el rock and roll.

Sebastian Dubarbier

Su carrera como futbolista -según él mismo le aclara a BigBang - inició "tarde". Tenía 18 años cuando saltó a la cancha del "Lobo", club que no pasaba por su mejor presente, donde jugó 20 partidos y convirtió 6 goles. Eso le permitió pasar a Olimpo de Bahía Blanca (convirtió otros 5 goles en 11 partidos jugados) y en el lapso de un año -en 2008- emigrar a Rumania. Su estadía en Europa duró más de ocho largos años, donde estuvo alejado de su familia y encontró en la guitarra una agradable compañía.

En 2017, después de pasar por Turquía en dos oportunidades, Francia y España, volvió al país para vestir los colores de Estudiantes de La Plata, donde en 39 partidos convirtió 8 goles. Pero su verdadero gran logro fue hallar el amor: comenzó una relación con Alejandra Sabella, hija del profesor Alejandro Sabella, ex DT de la Selección Argentinas y uno de los más grandes ídolo en la historia del Pincha, con quine tuvo al menor de sus tres hijos: Dante Dubarbier Sabella.

Hoy la vida de "Duba" es muy diferente a aquella en la que alcanzó a jugar seis partidos por Champions League y buscaba la "hazaña" en el Almería contra el Barcelona de Messi y el Real Madrid de CR7: "Era aguantar y, en cuanto pudiéramos jugar, hacerlo. Si zafabas de la presión y tenías un buen día, te podía ir bien". Hoy el nerviosismo y la ansiedad vienen por otro lado...el 23 de febrero en el The Roxy Bar & Grill (Colegiales) estará presentando su último trabajo musical: "Descontrol".

Duba enfrentó a Messi y a Cristiano Ronaldo en España

En diálogo con BigBang , el artista habló de todo y consultado sobre si prefiere a los fanáticos del rock o al hincha argentino, no lo dudó: "A los fanáticos del rock, lejos. Por lo menos ahí me aplauden y no me putean como en la tribuna (risas). Aparte en los equipos en los que jugué yo, era todo, viste, eran más puteadas que aplausos. No jugaba en el Barcelona de Messi", manifestó, entre risas, destacando que gran parte de la hinchada del "León" le tomó cariño.

Si bien no lo hará sólo -sobre el escenario estará acompañado por Facundo Lizondo en batería, Federico Pesci en guitarra y Matías Lucietti en bajo-, Dubarbier explicó que los nervios lógicos de una presentación "se van acercando mientras la fecha se asoma, pero vamos un par de días antes". "Igual estoy más tranquilo que los primeros shows cuando arranqué. Si bien jugué al fútbol, son situaciones diferentes. Igualmente, sí, uno ya pasó por circunstancias parecidas, entre comillas", aclaró.

En ese sentido, destacó que si bien jugó a canchas repletas de hinchas, son muy diferentes los nervios que se viven arriba de un escenario como músico. "Me terminó dando tranquilidad tiempo que me dio el fútbol para aprender a tocar la guitarra. Eso me ayudó mucho y me dio esa confianza para ir a los shows un poco más relajado", explicó. Cabe destacar que mientras jugaba de manera profesional, Sebastián estudió, se instruyó y se adentró cada vez más en el mundo de la música.

De hecho, a este portal le confesó que comenzó a componer sus propias canciones entre los 24 o 25 años, cuando aún vivía en Europa. "El 23 de febrero vamos a estar presentando Descontrol, que es un disco que sacamos en dos etapas el año pasado. Vamos a estar presentando este disco, con muchos invitados, va a haber mucho rock and roll. Cuando uno hace las cosas, las hace por pasión, porque le gusta, y creo que el rock, el género, es algo que nunca se va a extinguir", aclaró.

Durante la charla con este medio, el ex deportista advirtió que "desde chico" es "muy fanático" del rock. De hecho, contó que tenía seis años en el año 1992 cuando la voz de Fito Páez lo cautivó. "El primer tema que escuché fue 'El amor después del amor' de Fito, y a partir de ahí, tenía seis años, empecé a escuchar rock nacional", dijo y sobre las bandas que lo marcaron, mencionó a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, los Rolling Stones, AC/DC, Las Pastillas del Abuelo y Guasones, entre otros.

Sobre cómo se dio la conversión de futbolista a cantante, aclaró que fue "lenta" y que la vida lo fue llevando a los escenarios. "La conversión se dio, como siempre lo digo, lenta, y se dio sola. El tiempo me llevó a tocar la guitarra y a componer, mis amigos que me empujaban, me decían: ´¿por qué no hacés este tipo de cosas?´. Entonces, la vida te va llevando a esto, como también me pasó con el fútbol, que yo arranqué con 17 años y no pensaba en jugar como profesional", explicó.

En 2020 colgó los botines y comenzó su carrera como cantante

Y aclaró: "Con el fútbol me encontré en la situación de que ser profesional lo tenía ahí a la mano, y se dio. Y con la música, un poco lo mismo, pero lo preveía más un poco, porque llevaba muchos años haciéndolo, ya con la mirada en hacerlo profesionalmente. A partir de los 30 años ya lo quería hacer. Es animarse, tuve la suerte de abocarme a eso, aprender, y darle tiempo. La música era un interés fundamental, para hacer las cosas lo mejor que lo pueda hacer".

Para Duba, la "libertad" que le dio ser jugador de fútbol fue un "cable a tierra" que le permitió enfocarse en la música. "Las canciones me surgen, a veces de noche cuando agarro la guitarra. Encuentro una melodía que me gusta y arranco con la letra, siempre con la guitarra en la mano", resaltó. uno de sus primeros temas fue Walking Dead, dedicado a la pandemia del coronavirus, época en la que decidió retirarse luego de un breve paso por Banfield.

Debido a la falta de desafíos producto de la enfermedad que azotaba al mundo entero, Duba decidió colgar sus botines. "Yo ya tenía ganas de, de empezar a tocar, la verdad que quería hacer eso hacía mucho. La pandemia me dio ese empujoncito para comenzar a tocar y producir. En Primera División no había descenso y realmente los equipos no se reforzaban como debían, ponían a los pibes , y eso me ayudó también para dejar el fútbol porque era difícil encontrar equipo", dijo.

Al final, se refirió a su cariño por Estudiantes, aseguró que prefiere meter un "hitazo" a cualquier gol que haya convertido en su carrera y recordó a Sabella, quien falleció el 8 de diciembre de 2020 -casi a la par del retiro de Duba como profesional- tras pasar casi dos semanas internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. "Todos, mis chicos, vamos a la cancha del Pincha. Todos somos fanáticos del pincha, en el club somos una familia hermosa", explicó.

Cantó en el nuevo estadio de Estudiantes

Y sobre el triste fallecimiento de su suegro y ex DT de la albiceleste, sentenció: "Ese día teníamos sentimientos encontrados porque estábamos muy triste, con la tristeza de la familia y era un momento muy doloroso... pero después volver a la cancha de Estudiantes, con todas las caravanas, lleno de gente y ver las demostraciones de afecto, ver como lo querían, fue una alegría enorme. Es impresionante el cariño que le tenían y tienen a Alejandro".