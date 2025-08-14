Juli Poggio dio ideas de cómo terminar con la pobreza y Feinmann la hundió de la peor manera

Juli Poggio llegó al ciclo Mi Cielo, conducido por Mariano Iúdica, y sus respuestas no pasaron desapercibidas, generando gran revuelo en redes sociales. En una entrevista a corazón abierto, la joven habló desde sus profundos miedos hasta los misterios de la naturaleza, y hasta propuso una solución a la pobreza que buscó sacudir al Vaticano.

"A mí me llama mucho la atención la pobreza y la desigualdad. Cómo el Vaticano está lleno de oro y dinero, y la gente va a rezar ahí por los pobres, pero no se puede repartir todo ese dinero, romper las iglesias y que se termine el hambre mundial . Eso me llama mucho la atención, cómo hay tanta gente rica y tanta gente pobre", confesó la influencer cuando le preguntaron: "¿Qué pregunta que nunca hiciste te gustaría conocer la respuesta?".

Julieta Poggio visitó el ciclo Mi Cielo, de Mariano Iúdica

El comentario de Poggio revolucionó las redes. Algunos usuarios de X la defendieron, mientras que otros la criticaron duramente. Entre los críticos estuvo Eduardo Feinmann, quien no tuvo filtros para expresar su opinión sobre la ex Hermanita.

A través de su cuenta personal, Feinmann compartió un fragmento de la entrevista de Juli acompañado de una frase contundente: "Qué dice esta mononeuronal...", escribió.

Feinmann destrozó a Juli Poggio por sus dichos de cómo acabar con la pobreza

El posteo del periodista se llenó de comentarios de los usuarios. Por un lado, quienes defendieron a Poggio: "Toda la razón, no sirve de nada la Iglesia si, queramos o no, Dios está en todos lados" o "Es mucho peor el desagradable, porque lo dice y hace a conciencia. Lo que piensa Juli, aunque sea ingenuo, lo hace desde un buen sentimiento".

Por otro lado, hubo quienes consideraron catastróficos los dichos de Juli Poggio, muy en la línea de Eduardo Feinmann: "¿Alguien va a hacer algo o se la van a dejar pasar? Porque cuando hablan en contra de la religión judía, salen todos a repudiar y hacen un escándalo" o "Tiene dos neuronas: una para decir estupideces y la otra para no cagarse encima mientras las dice".