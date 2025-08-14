Big Bang! News
Más
Show
Fuerte

Juli Poggio dio ideas de cómo terminar con la pobreza y Feinmann la hundió de la peor manera

La ex hermanita revolucionó las redes con su receta para acabar con la pobreza.

14 Agosto de 2025 13:44
Eduardo Feinmann
Eduardo Feinmann

Juli Poggio llegó al ciclo Mi Cielo, conducido por Mariano Iúdica, y sus respuestas no pasaron desapercibidas, generando gran revuelo en redes sociales. En una entrevista a corazón abierto, la joven habló desde sus profundos miedos hasta los misterios de la naturaleza, y hasta propuso una solución a la pobreza que buscó sacudir al Vaticano.

"A mí me llama mucho la atención la pobreza y la desigualdad. Cómo el Vaticano está lleno de oro y dinero, y la gente va a rezar ahí por los pobres, pero no se puede repartir todo ese dinero, romper las iglesias y que se termine el hambre mundial. Eso me llama mucho la atención, cómo hay tanta gente rica y tanta gente pobre", confesó la influencer cuando le preguntaron: "¿Qué pregunta que nunca hiciste te gustaría conocer la respuesta?".

Julieta Poggio visitó el ciclo Mi Cielo, de Mariano Iúdica
Julieta Poggio visitó el ciclo Mi Cielo, de Mariano Iúdica

El comentario de Poggio revolucionó las redes. Algunos usuarios de X la defendieron, mientras que otros la criticaron duramente. Entre los críticos estuvo Eduardo Feinmann, quien no tuvo filtros para expresar su opinión sobre la ex Hermanita.

A través de su cuenta personal, Feinmann compartió un fragmento de la entrevista de Juli acompañado de una frase contundente: "Qué dice esta mononeuronal...", escribió.

Quién es la modelo que habría conquistado a Martín Demichelis: Evangelina Anderson en offside
Lee también

Amor a la mexicana Quién es la modelo que habría conquistado a Martín Demichelis: Evangelina Anderson en offside

Feinmann destrozó a Juli Poggio por sus dichos de cómo acabar con la pobreza
Feinmann destrozó a Juli Poggio por sus dichos de cómo acabar con la pobreza

El posteo del periodista se llenó de comentarios de los usuarios. Por un lado, quienes defendieron a Poggio: "Toda la razón, no sirve de nada la Iglesia si, queramos o no, Dios está en todos lados" o "Es mucho peor el desagradable, porque lo dice y hace a conciencia. Lo que piensa Juli, aunque sea ingenuo, lo hace desde un buen sentimiento".

Por otro lado, hubo quienes consideraron catastróficos los dichos de Juli Poggio, muy en la línea de Eduardo Feinmann: "¿Alguien va a hacer algo o se la van a dejar pasar? Porque cuando hablan en contra de la religión judía, salen todos a repudiar y hacen un escándalo" o "Tiene dos neuronas: una para decir estupideces y la otra para no cagarse encima mientras las dice".

Juli Poggio y su receta para acabar con la pobreza a nivel mundial: "Hay que romper las iglesias"
Lee también

Cómo no se nos ocurrió antes Juli Poggio y su receta para acabar con la pobreza a nivel mundial: "Hay que romper las iglesias"

eduardo feinmann Juli Poggio Mariano Iúdica

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10