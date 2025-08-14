Quién es la modelo que habría conquistado a Martín Demichelis: Evangelina Anderson en offside

Big Bang! News
14 Agosto de 2025 13:01
Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Luego de 18 años juntos, el amor entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis llegó a su fin. Aunque la separación ya es un hecho confirmado, la ex pareja decidió no expresarse públicamente para preservar la intimidad y el bienestar de sus hijos.

El primero en confirmarlo fue Pepe Ochoa, quien en LAM dio algunos detalles: "Fue en paz, pero hay una tercera en discordia por parte de él. Hay una persona que se robó el corazón de él en México. Cuando se fue de River a ese país, estuvo saliendo durante cuatro meses con una DJ argentina, tope de gama, muy linda y rubia".

Stephie Moreno sería la tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson

Según el panelista, Demichelis se habría enamorado de Stephie Moreno, modelo e influencer oriunda de Mar del Plata que actualmente vive en México. En sus cuentas de TikTok e Instagram, comparte contenido sobre su música y su día a día.

En medio de las versiones, Evangelina Anderson habló con el programa Puro Show y aseguró que continuará viviendo en la Argentina, con el foco puesto en su familia: "Mi prioridad son mis hijos, quiero la paz de ellos y su estabilidad. Estoy bien, tengo muchos amigos, una familia maravillosa, mis hijos y mi trabajo, que me pone muy contenta".

Respecto al tiempo que llevaban distanciados, reveló que no es algo reciente: "Hace bastante nos separamos. 18 años es mucho tiempo. Tampoco voy a decir que estoy saltando en una pata, porque no. Estamos tratando de salir adelante, como todas las parejas que se separan. Tenemos una buena relación. Es un momento complicado".

A pesar del dolor, Anderson se mostró entera y agradecida por el acompañamiento recibido, dejando entrever que mantendrá un perfil bajo mientras atraviesa este nuevo capítulo de su vida.

