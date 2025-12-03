Lujo, polémicas y sorpresas: así fue la gala de Gente que reunió a famosos, streamers y políticos

El martes 2 de diciembre, la gala de Revista Gente desplegó todo su brillo en el Faena Art Center de Puerto Madero, donde los personajes del año desfilaron con looks impresionantes y mucha actitud. Como cada temporada, nadie quiso perderse el evento más fotografiado y, fiel a la tradición, incluso hubo figuras que pasaron por la alfombra roja pero desaparecieron misteriosamente de la foto final.

Las primeras estrellas comenzaron a llegar alrededor de las 20. Lucas Spadafora y Cami Mayan inauguraron la alfombra con estilismos impactantes y un mood súper distendido con la prensa. Pero las productoras de Luzu TV los apuraron para arrancar la transmisión especial de Patria y Familia: "Se viene Pinamar que encima va a ser un puterío porque vamos todos. Volvemos con chismes o volvemos con chismes", anticiparon entre risas, augurando un 2026 bien movido.

Revista Gente reunió a las grandes celebridades para la tapa de los personajes del año 2025

En medio del clima festivo, BigBang invitó a algunos de los protagonistas de la noche a hacer balance de un 2025 intenso y de cosecha laboral. Divina, Marina Bellati, con un vestido verde largo y acompañada por Malena Pichot, reflexionó: "Pasa algo que es lo individual, la verdad que si me siento muy privilegiada porque en una industria que está muy castigada tener trabajo es un privilegio absoluto ". Y agregó: "Intento no mirar el año ni el mundo desde mi pequeño lugar", haciendo alusión al contexto social y político del país.

La actriz también reveló a quién elegiría para su propio "Personaje del Año": "Las personas que trabajan en los barrios, que para mí son famosas porque los admiro". Y profundizó: "A todas las mujeres que trabajan en los comedores, en los merenderos, la verdad que son anónimas para la mayoría de la gente pero son las heroínas que sostienen".

El universo del stream —tan protagonista de los últimos meses— también dijo presente. Morte, uno de los nombres del año, celebró su presente: "El mejor año de mi vida, la verdad increíble. Yo desde hace cuatro años que digo que los 22 iban a hacer muy buenos y fueron buenísimos". Y sobre los haters, sorprendió con su reacción: "Que súper positivo que me bardeen, nunca me bardearon y ahora me bardean. Súper positivo". Para su propia tapa soñada, no dudó, el titulo sería "El Goat".

Nati Jota, habló con BigBang y recordó con cariño su paso por Luzu, etapa que define como un origen clave para todo lo que vive hoy. Pensó también su titular ideal para Gente, inspirado en su reciente operación de miopía que revolucionó a sus seguidores: un antes y después que, según contó, impactó más al público que a ella misma, y que recomienda sin dudar porque "Salís viendo perfecto".

Entre los más buscados de la noche apareció Migue Granados, ícono de Olga, quien aseguró no molestarse por las comparaciones constantes con Luzu: forma parte del juego mediático. Aunque destacó que " la guerra del stream se calmó ", al menos desde su perspectiva.

Otro referente del streaming, el Trinche, hizo su balance anual: "Un año medio sobrio, muy tranquilo de mayores certezas que dudas". En su top 3 incluyó "El estreno de mi nuevo show, los teatros que hicimos con Antes que Nadie y fui a ver a Boca al Mundial de Clubes".

La elegancia siguió con Flor Jazmín Peña, impecable en un vestido negro de encaje al cuerpo. "Hermoso. Súper feliz, estoy contentísima como que sigo ahí en Nadie Dice Nada y al mismo tiempo ocupándome de mi parte artística haciendo 'La Llamada'", contó sobre su doble agenda entre el stream y el teatro. Además, anticipó su temporada marplatense con funciones lunes y martes. Y cuando llegó el turno de elegir a su personaje "no famoso" del año, lo dudó un poco pero definió: " A mi abuela Marta que se la banca, que está en silla de ruedas y la metí a un pogo, la di vuelta. Se la banca".

Días atrás, Flor había tenido su propia tapa en Gente y recordó divertida el título: "Pusieron algo así como 'la estrella del streaming que se la jugó' ay estrella wow, ay que arriba". Al hablar de su relación con Nico Occhiato, fue igual de sincera: "Estamos súper felices, nos encanta no convivir ", y sumó una recomendación para el 2026: "Felices con la no convivencia, recomendamos".

Sofí Martínez, del react La Voz a Masterchef, llegó con un look sobrio y sofisticado: vestido negro, pelo recogido y make up natural. Confesó que la cocina la "saca de su zona de confort", pero igualmente celebra cada desafío. Y sin dudar, eligió sus tres grandes momentos del año: "El mundial de Clubes, La voz Argentina y Masterchef". Para imaginar su propia tapa, apostó al sueño colectivo: "Ojalá seamos campeones del mundo el año que viene", en alusión al gran objetivo rumbo al 2026.

Nati Jota, Granador, Flor Jazmín Peña y Sofí Martínez pasaron por la alfombra roja de Gente

Sin dudas, uno de los más esperados de la noche fue Leandro Paredes, poco habitual en este tipo de eventos pero presente gracias a su reciente vuelta a Boca. Elegante y acompañado por Camila Galante, su esposa, dijo brevemente: "Como digo siempre, vivo mi vida, mi carrera día a día. Estoy en un momento muy importante de lo que es el año, así que ojala podamos terminar de la mejor manera".

La política también tuvo su cuota de brillo en la gala: Patricia Bullrich se hizo presente y, rodeada de un fuerte operativo de seguridad, dio algunas notas a los medios antes de ingresar al Faena. En cambio, Diego Santilli pasó por la alfombra roja junto a su esposa Analía Maiorana, pero prefirió no detenerse ante la prensa y siguió directo hacia el interior del evento, manteniendo el perfil bajo entre tantos flashes.

La política se hizo presente en los "Personajes del Año 2025" de Gente: Bullrich y Santilli posaron

Dentro del Faena, la fiesta continuó con shows en vivo: primero Nicolás Behringer —ganador de La Voz— y luego Luck Ra, en medio del debate por la ausencia de La Joaqui. El broche, bien arriba, quedó en manos de La T y la M.

Al final de la noche llegaron las celebridades más codiciadas. ¿Estrategia para evitar notas o simples demoras? Nico Occhiato fue el último en ingresar y pidió disculpas porque venía del teatro, donde Se Fue Larga hizo su debut. Wanda Nara y Evangelina Anderson llegaron casi corriendo, posaron con glamour absoluto y se perdieron entre flashes antes de que alguien pudiera preguntar demasiado. Juli Poggio fue de las otras artistas que decidió evadir la prensa y contestar sólo alguna que otra nota.