Juli Poggio y los "permitiditos" que tiene en su pareja abierta: "Lo utilizo para dar besitos, lo otro lo tengo con mi novio"

La ex Gran Hermano Julieta Poggio explicó su experiencia alrededor del amor libre con su pareja Fabrizio Maida, en el marco de su participación en la mesa de Mirtha Legrand, en esa oportunidad a cargo de Juanita Viale. La modelo elogió la elección de vida y afirmó que ya no cambiaría a un modelo tradicional de pareja monogámica, ya que con el que vive se elige todos los días con su novio.

"Hay un montón de acuerdos y reglas que se van poniendo a medida que van sucediendo cosas. Nuestra primera regla, la más principal, es siempre ser la primera persona para el otro. La primera con la que querés estar, la primera con la que querés tener una cita, a quien llevás con tu familia. Es como que el día que se pierda eso es igual que un engaño", clarificó Poggio en relación a las normas de su relación.

Presionada por Viale, quien intentaba conocer los alcances de esta experiencia poligámica, la ex GH debió contar con más profundidad el uso que le daba a la relación. "Yo lo utilizo más para dar besitos. Lo otro ya lo tengo con mi novio. No lo necesito", explicó, en una afirmación que destacó que la sexualidad queda para la intimidad de su pareja y no suma a terceros.

"Unos permitiditos, pero tratamos de no contarnos, que el otro no se entere. No porque no se pueda, sino porque siempre duele un poco más", relativizó Poggio. En relación a su rol público y cómo atenta contra el secretismo acordado, la joven explicó que si bien no es su intención que se hagan públicas esas cosas, "si se tiene que saber que se sepa".

Fabrizio Maida y Julieta Poggio.

"Celos no tiene mucho que ver. Y también hay que ser muy seguro. Yo soy muy segura y él también y entonces, a lo contrario de lo que piensa la gente que te genera inseguridades, te da mucha seguridad saber que podés elegir a cualquier persona y siempre te volvés a elegir, y nunca te mentís, y no hay secretos", señaló la actriz.

"Tengo una relación como de mejores amigos. La verdad que es muy lindo y muy divertido, y algo que no tiene vuelta atrás en mi caso. Como que aprendí a amar así tan libremente y tan sincera que... camino de ida", confirmó Poggio. "Yo pienso que el deseo y el amor van un poco por separado a veces, también", cerró.